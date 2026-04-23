Brasileira condenada na França com 5 kg de cocaína gravou vídeo prevendo o pior: "seguimores, estou presa"

247 - Uma brasileira de 25 anos foi condenada por tráfico internacional de drogas na França após ser flagrada com 5 quilos de cocaína escondidos em malas no aeroporto de Paris. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo gravado pela própria jovem antes da viagem, no qual ela admite o crime e antecipa a possibilidade de ser presa. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal de notícias e confirmadas por autoridades francesas. As informações são do jornal O Globo.

Flavia Hayasmim Leite Vieira Dias, natural de Coração de Jesus (MG) e residente na Grande Florianópolis, foi abordada por agentes da alfândega no dia 25 de março, logo após desembarcar de um voo vindo do Brasil. Durante uma inspeção de rotina, os fiscais encontraram a droga distribuída em duas malas transportadas pela brasileira.Dois dias depois, em 27 de março, ela foi levada a julgamento no Tribunal Correcional de Bobigny, na região metropolitana de Paris. A Justiça francesa determinou uma pena de 15 meses de prisão, além do pagamento de multa aduaneira de 50 mil euros — cerca de R$ 310 mil — e a proibição de entrada no país por um período de dez anos.

Atualmente, Flavia cumpre pena no complexo prisional de Fleury-Mérogis, localizado ao sul da capital francesa e considerado o maior da Europa. O Ministério Público francês avalia recorrer da decisão, sob o argumento de que a punição aplicada foi mais branda do que a adotada em casos semelhantes envolvendo tráfico internacional de entorpecentes.Vídeo antecipou prisãoO episódio ganhou maior visibilidade após a circulação de um vídeo gravado pela própria jovem antes do embarque. Na gravação, ela demonstra consciência do risco e relata dificuldades financeiras como motivação para o crime.“Se tiverem vendo esse vídeo a essa altura, eu estou presa. Tenho grandes planos com esse dinheiro pra sair do vermelho e mudar minha vida”, afirmou. Em outro trecho, reconhece o erro cometido: “Fiz besteira. Indo pra outro país, devia ter mudado de vida”.

A brasileira também pede apoio e orações, indicando que pretendia apagar o conteúdo caso a viagem fosse bem-sucedida, o que não ocorreu. Segundo informações divulgadas junto à publicação, o vídeo foi compartilhado posteriormente com autorização da própria jovem.

Repercussão e próximos passos

O caso chamou a atenção não apenas pela quantidade de droga apreendida, mas pela clareza com que a própria acusada antecipou as consequências de seus atos. A investigação e o julgamento ocorreram de forma célere, seguindo os protocolos da Justiça francesa para crimes de tráfico internacional.Com a possibilidade de recurso por parte do Ministério Público, a pena pode ser revista nos próximos meses. Enquanto isso, Flavia permanece detida e submetida às regras do sistema prisional francês, sem previsão de retorno ao Brasil no curto prazo.