Marido de possível vítima de estupro por anestesista diz que foi retirado da sala de cirurgia antes do parto: 'Muita raiva'

Giovanni Quintella Bezerra foi filmado por funcionários do Hospital da Mulher de São João de Meriti ao estuprar uma grávida na sala de parto.

247 - O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante pelo estupro de uma mulher grávida durante uma cesariana, foi alvo de mais denúncias após ser levado pela polícia, na última segunda-feira (11). A reportagem é do portal G1.

Em um dos novos depoimentos feitos na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, o marido de uma das supostas novas vítimas contou que foi retirado do centro cirúrgico por Giovanni Quintella, antes mesmo do fim do nascimento de seu filho.

"O rapaz que dá anestesia mandou eu sair na metade. Eu não tinha visto nem a criança e minha esposa já tinha dormido", contou o marido ao chegar na delegacia.

De acordo com o marido da suposta vítima, ele reconheceu o anestesista pela televisão. Segundo ele, o sentimento é de raiva.

"Quando eu bati de frente na televisão era ele. Já com esse caso. Muita raiva. A gente tá ali confiando nos médicos e acontece uma coisa dessas", lamentou.

No estupro cometido domingo, Giovanni esperou o acompanhante da parturiente deixar a sala com a criança recém-nascida para cometer o crime.

Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto.

Este acompanhante será indicado pela gestante, podendo ser o pai do bebê, o parceiro atual, a mãe, um amigo ou outra pessoa de sua escolha. A parturiente também pode optar por não ter acompanhante.

Mulher achou que era uma alucinação

Outra família de uma suposta vítima de Giovanni também procurou as autoridades para denunciar o profissional de saúde. A filha da mulher fez um parto com Giovanni como anestesista no dia 6.

