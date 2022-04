McPicanha voltará ao cardápio com novo nome, anuncia McDonald's

"Foi mal, galera! A gente vacilou no nome do nosso novo sanduíche", afirmou o McDonald's edit

247 - O McDonald's retirou sanduíches da linha Novos McPicanha de todos os seus restaurantes no país e anunciou, na noite desta sexta (29), que o lanche irá voltar, mas com novo nome. O gigante do fast food disse que "vacilou na escolha do nome do novo sanduíche".

"Foi mal, galera! A gente vacilou no nome do nosso novo sanduíche. Por isso, a gente resolveu tirar ele do cardápio. Mas logo mais o sanduíche com a maior carne do Méqui e o delicioso molho sabor picanha tá de volta. Com outro nome e com o mesmo sabor que a galera amou", anunciou o McDonald's em vídeo no Instagram.

O McDonald's anunciou novos hambúrgueres conhecidos como McPicanha, que entraram no cardápio da rede em 5 de abril, mas admitiu que o sanduíche não tem picanha, após o blog Coma com os olhos denunciar propaganda enganosa.

O Ministério da Justiça e o Procon-SP notificaram nessa quinta-feira (28) a rede McDonald's e pediram explicações sobre a nova linha de sanduíches McPicanha.

