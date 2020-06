Michael Jordan doará R$ 500 milhões a organizações contra o racismo

247 - O ex-craque do basquete, considerado o melhor jogador de todos os tempos, Michael Jordan anunciou na tarde desta sexta-feira, 5, que doará US$ 100 (cerca de R$ 500 milhões) a organizações que lutam contra o racismo, por meio de sua marca Jordan Brand. No domingo, 31, Jordan fez um depoimento sobre o caso George Floyd, homem negro de 46 anos que morreu sufocado após um policial ajoelhar-se em seu pescoço por mais de sete minutos.

Em comunicada publicado no Instagram, Jordan disse:

"Vidas negras importam. Esta não é uma afirmação controversa. Até que o racismo arraigado que permite o fracasso das instituições de nosso país seja completamente erradicado, permaneceremos comprometidos em proteger e melhorar a vida dos negros", diz um trecho do comunicado.

Jordan é mais um dos vários atletas que se posicionaram contra o racismo e o assassinato de George Floyd, que abalou os Estados Unidos. Assim como ele, o jogador de basquete LeBron James e o jogador de futebol norte-americano Colin Kaepernick, além de outros atletas de liga de futebol americano (NFL), também se posicionaram sobre o caso.

