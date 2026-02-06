Morre em Minas Gerais o influenciador Henrique Maderite aos 50 anos

247 - O influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6) no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. Segundo a CNN Brasil, a informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por meio da rede de vizinhos protegida e encontrou o influenciador já sem vida na Estrada do Maracujá, local onde funciona o Haras Henrique Maderite.

Segundo dados preliminares obtidos pela rádio Itatiaia, policiais relataram sinais físicos no corpo, como sangramento no ouvido, corte na região da nuca e uma marca roxa no pescoço. A perícia foi acionada e irá apurar as circunstâncias do caso. Informações iniciais indicam que o influenciador pode ter sofrido um infarto fulminante. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte.

Henrique Maderite ganhou notoriedade após vídeos produzidos inicialmente para amigos passarem a circular nas redes sociais. O influenciador acumulava cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Repercussão e homenagens

O governador Romeu Zema (Novo) comentou a morte nas redes sociais. Em publicação, escreveu: "Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. 'Quem fez, fez'. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz".

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que Maderite "levou leveza, humor e alegria para milhares de pessoas". Em seguida, declarou: "Que sua trajetória seja lembrada pela energia positiva que espalhou e pelo bem que fez a tanta gente. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos que acompanhavam seu trabalho".