Namorada de “Calvo do Campari” sofreu ao menos 11 agressões, aponta laudo

247 - A namorada do influenciador Thiago da Cruz Schoba, conhecido como “Calvo do Campari”, foi vítima de pelo menos 11 agressões físicas, segundo laudo pericial divulgado na CNN Brasil, que teve acesso ao documento. O relatório aponta ainda que a jovem tentou se defender durante os ataques, que teriam ocorrido dentro da casa do influenciador, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a violência começou depois que a vítima negou ter relações sexuais com Schoba. No depoimento, ela relatou ter sido agarrada com “força”, recebido tapas no rosto, puxões de cabelo e sido jogada ao chão. As marcas das agressões foram registradas em fotografias que integram o inquérito.

Após conseguir fugir da residência, a mulher acionou a polícia e afirmou ter sido perseguida pelo influenciador. O casal mantinha um relacionamento havia cerca de três meses.

Prisão, versão da defesa e medidas judiciais

Thiago Schoba foi preso na noite de sexta-feira (28), em Salto (SP). À polícia, ele negou qualquer tentativa de forçar relação sexual e afirmou que, em determinado momento, a vítima teria “passado a agredí-lo” com arranhões no rosto. Segundo seu depoimento, ele “chutou a vítima para fora da cama [em que estavam] somente para a afastá-la”.

No sábado (29), a Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao influenciador, mas estabeleceu medidas protetivas de urgência, proibindo Schoba de se aproximar da jovem ou de seus familiares, seja presencialmente ou por meios digitais. A advogada da vítima, Nayara Thibes, disse à CNN que pediu a prisão preventiva do influenciador apesar da soltura: "Infelizmente aconteceu essa situação ontem, muito triste. Mas vamos tentar o máximo dar justiça para ela", afirmou.Em nota, a defesa do influenciador declarou que ele está colaborando com as autoridades e “respeitará todas as determinações legais”, ressaltando que, “por orientação jurídica, não comentará o caso até a conclusão das investigações”.

Histórico de denúncias

O caso não é o primeiro episódio envolvendo o nome de Thiago da Cruz Schoba. Em março de 2023, o Ministério Público de São Paulo denunciou o influenciador por ameaça e violência psicológica contra a atriz e humorista Lívia La Gatto e a cantora Bruna Volpi.Lívia relatou à polícia que, após publicar um vídeo satirizando falas misóginas, passou a ser perseguida virtualmente por Schoba. Segundo o depoimento, ele enviou a mensagem: “Você tem 24h para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe.”

Bruna Volpi relatou situação semelhante, recebendo mensagens como "para de falar merda", além de ligações insistentes em que o influenciador exigia conversar com ela. Em depoimento à época, Schoba afirmou que não lidera movimentos misóginos e que jamais pregou ódio contra qualquer grupo de pessoas. O caso atual segue em investigação pela Polícia Civil, que aguarda novas diligências e a análise completa dos laudos apresentados.