      Não aguenta mais receber tantas ligações? saiba como bloquear chamadas de golpes e de telemarketing

      Smartphones Android e iOS têm ferramentas nativas que ajudam a identificar spam e bloquear chamadas abusiva

      Não aguenta mais receber tantas ligações? saiba como bloquear chamadas de golpes e de telemarketing (Foto: Reprodução/Freepik/KIENGCAN)

      247 - Em meio ao aumento de golpes por telefone e ao bombardeio diário de ligações de telemarketing, muitos brasileiros ainda desconhecem que os próprios celulares oferecem mecanismos eficazes para se proteger. 

      Fraudes telefônicas continuam entre os golpes mais comuns no país. Criminosos se passam por bancos, companhias de serviços e até órgãos públicos para obter dados pessoais. Além disso, sistemas automáticos de discagem geram diversas ligações por dia, muitas delas atendidas apenas por gravações. Por isso, aprender a gerenciar o que entra no celular é uma forma simples e prática de reduzir riscos.

      Android: como ativar bloqueios e proteção contra spam

      A maioria dos aparelhos com sistema Android já conta com um aplicativo de telefone que identifica chamadas potencialmente perigosas. As funções variam conforme o fabricante, mas seguem a mesma lógica.

      Passo a passo para bloquear ligações no Android: 

      Abra o app Telefone e toque nos três pontinhos no canto superior;
      Acesse Configurações;
      Ative a opção Bloquear números desconhecidos/privados, que impede chamadas de números ocultos.
      Para bloquear um número específico, selecione Adicionar número de telefone;
      Também é possível abrir o contato em “Recentes”, tocar nos três pontinhos e escolher Bloquear contato.

      Como ativar a proteção contra spam e golpes (scam): 

      No app Telefone, abra novamente o menu de Configurações;
      Ative Proteção ID de chamadas e spam;
      Acesse Bloquear números e selecione Bloquear chamadas de spam e scam;
      O usuário pode escolher entre bloquear todas as chamadas suspeitas ou apenas aquelas classificadas como “de alto risco”.Com esses ajustes, o Android passa a identificar automaticamente números usados para golpes e promoções abusivas, filtrando essas chamadas antes que o usuário precise atendê-las.iPhone (iOS): bloqueios e silêncio para números desconhecidos
      A Apple também oferece ferramentas internas para evitar ligações inconvenientes.

      Bloqueando contatos no iPhone:
      Abra Ajustes e procure por Telefone;
      Entre na aba Contatos Bloqueados e toque em Adicionar Novo;
      Basta selecionar o número desejado;
      Outra alternativa é abrir o app Telefone, acessar Recentes e tocar em Bloquear Chamador.

      Como silenciar números desconhecidos no iOS:
      Vá em Ajustes → Telefone;
      Ative a opção Silenciar Desconhecidos;
      Com o recurso ligado, ligações de números não salvos na agenda não tocam — elas vão direto para o correio de voz.Essa ferramenta não impede que as chamadas aconteçam, mas evita interrupções e reduz a exposição a tentativas de golpe.Aplicativos que reforçam a proteção
      Além das funções nativas, há aplicativos que utilizam grandes bases de dados para identificar chamadas suspeitas em tempo real.

      Entre os mais conhecidos estão: 

      Android: Truecaller e Whoscall; 

      iPhone (iOS): Hiya e Mr. Number. Esses apps exibem alertas como “possível golpe”, “telemarketing” ou “spam” assim que o telefone começa a tocar, ajudando o usuário a decidir se vale atender. “Não Me Perturbe”: bloqueio direto na operadora

      Outra ferramenta complementar é o Não Me Perturbe, serviço desenvolvido em parceria com a Anatel para impedir ligações abusivas de empresas de telemarketing, bancos e companhias de telecomunicações. Ao se cadastrar, o consumidor informa quais empresas não deseja que entrem em contato. O bloqueio costuma surtir efeito em poucos dias.Com a combinação de recursos internos do celular, aplicativos especializados e o serviço Não Me Perturbe, consumidores conseguem reduzir substancialmente o volume de ligações indesejadas — e principalmente, diminuir a exposição a golpes que exploram justamente a insistência e a vulnerabilidade do usuário.

