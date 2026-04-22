O universo que conhecemos pode estar dentro de um buraco negro; entenda

247 - A ideia de que o universo pode existir dentro de um buraco negro, proposta pelo físico indiano Raj Kumar Pathria, levanta uma outra forma de compreender o cosmos e desafia conceitos tradicionais sobre sua origem e estrutura.

A hipótese foi apresentada em 1972, quando Pathria analisou modelos matemáticos da relatividade geral e sugeriu que o universo observável poderia estar contido dentro de um buraco negro pertencente a uma realidade maior.

Uma proposta que conecta duas teorias

A teoria parte da comparação entre dois conceitos fundamentais da física. De um lado, o modelo cosmológico que descreve um universo em expansão. De outro, a estrutura de um buraco negro, cuja gravidade é tão intensa que nada escapa de seu interior.

Pathria observou que as equações que descrevem esses dois cenários apresentam semelhanças. A partir disso, propôs que o interior de um buraco negro poderia funcionar como um universo completo, com suas próprias leis físicas e evolução.

Como seria viver dentro de um buraco negro

Segundo a hipótese, o que chamamos de universo seria, na prática, a região interna de um buraco negro. Para um observador externo, isso pareceria apenas um objeto extremamente denso no espaço. Já para quem está dentro, o ambiente se manifestaria como um universo em expansão, como o que conhecemos.

Esse conceito sugere que o chamado horizonte de eventos — limite do buraco negro — funcionaria como uma fronteira do próprio universo observável.

Impactos sobre a ideia do Big Bang

A proposta também levanta questionamentos sobre o Big Bang. Em vez de representar o início absoluto de tudo, ele poderia ser interpretado como um fenômeno interno ao próprio buraco negro.

Isso abre espaço para a possibilidade de múltiplos universos, cada um contido dentro de buracos negros em diferentes níveis de realidade.

Limitações e debates científicos

Apesar de instigante, a teoria enfrenta críticas. Pesquisas posteriores indicaram dificuldades em alinhar a hipótese com observações mais recentes, como a expansão acelerada do universo.

Ainda assim, a proposta de Pathria permanece relevante como um exemplo de como a física teórica pode oferecer interpretações inovadoras sobre o cosmos.

Uma ideia que continua provocando reflexão

Mesmo não sendo amplamente aceita, a hipótese de que o universo pode existir dentro de um buraco negro segue despertando interesse. A teoria reforça como a compreensão do universo ainda está em construção e como novas ideias podem desafiar conceitos considerados fundamentais na ciência.