Operadora de apostas doa R$ 15 milhões para ações sociais no Piauí

247 - A OIG Gaming Brazil, empresa que atua no setor de apostas esportivas e jogos online, promoveu ao longo de 2025 uma ampla mobilização social no Piauí, com a distribuição de alimentos, itens essenciais e ração para animais. As ações alcançaram instituições sociais, hospitais, comunidades religiosas e projetos de proteção animal em diversas regiões do estado, beneficiando mais de um milhão de pessoas. Segundo o site BNLData, o volume total das doações ultrapassa R$ 15 milhões.

Mobilização social alcança todo o estado

Apenas em 2025, a empresa liderada pelo fundador e CEO da OIG Gaming Brazil, Fernando de Oliveira Lima, distribuiu 291.488 cestas básicas em municípios piauienses, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social.Além dos alimentos, a iniciativa incluiu a doação de 42.196 lençóis e toalhas, destinados a instituições sociais e unidades hospitalares, reforçando o suporte a serviços essenciais em diferentes cidades do estado. A empresa também é responsável pelas plataformas 7GAMES, BETÃO, R7 e ICE.

Instituições e comunidades beneficiadas

Entre as entidades beneficiadas pelas ações sociais estão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Abrigo São Lucas, Lar de Maria, Abrigo Manain, Associação dos Cegos, Instituição Fraternidade é o Caminho, Projeto Faça Alguém Feliz, Voluntários do Amor, Santuário Nossa Senhora da Paz, Instituto Preça, Projeto Amor ao Próximo, Fundação Mandacaru, Projeto Colorindo a Vida e Solidários em Ação.

Comunidades religiosas também receberam apoio, incluindo a Igreja Metodista, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, a Paróquia da Imaculada Conceição e a Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus.

Apoio à causa animal e ações comemorativas

A atuação social da OIG Gaming Brazil se estendeu ainda à causa animal, com a doação de 30 toneladas de ração para instituições que acolhem cães e gatos. Entre elas estão o Projeto de Extensão da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (Apipa), o Lar do Nando, o Projeto Espalhando Amor, a Casa Pet, além das protetoras Thanandra Sarapatinhas e Patrícia Sena.

Em datas comemorativas, a empresa promoveu ações específicas junto às comunidades locais, com a entrega de mil ovos de Páscoa, mais de mil lembranças no Dia das Mães e 7.500 brinquedos no Dia das Crianças.

Histórico de doações reforça compromisso social

Em 2024, a OIG Gaming Brazil já havia realizado doações expressivas no Piauí, com a distribuição de 166.261 cestas básicas, beneficiando mais de meio milhão de pessoas. Naquele período, também foram entregues 14.659 toalhas e lençóis para instituições e hospitais, além de nove toneladas de ração, totalizando mais de R$ 9 milhões em investimentos sociais.

“A nossa trajetória comprova que o sucesso empresarial pode caminhar junto com responsabilidade social. Ao investir parte significativa dos recursos em ações humanitárias, reafirmamos o vínculo com o Piauí e inspiramos uma cultura de solidariedade. Lembrar das origens é mais do que um discurso: é um compromisso permanente com quem mais precisa”, afirmou Lima.