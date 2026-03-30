Pai e filho são as vítimas identificadas em acidente de avião

247 - A queda de um avião de pequeno porte em Rio Claro, na região do Médio Paraíba, resultou na morte de pai e filho, conforme informações divulgadas pela CNN Brasil. O acidente ocorreu no domingo (29) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no interior do Rio de Janeiro.

As vítimas foram identificadas como Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e seu filho, Valentim Costa, que estavam a bordo da aeronave no momento da queda. Ambos não resistiram ao impacto, e os corpos foram encontrados carbonizados no local.

A morte de Everaldo foi confirmada pela Esquadrilha CEU, da qual ele fazia parte. Em nota divulgada nas redes sociais, a organização destacou a experiência do piloto, que acumulava mais de 3.000 horas de voo como piloto privado. Na equipe, ele atuava no apoio de solo.

Já a confirmação da morte de Valentim foi feita por sua esposa, Thayná Quirino, também por meio das redes sociais. Em uma das publicações, ela escreveu: "Eu te amarei de janeiro à janeiro". Em outra mensagem, expressou o impacto da tragédia: "Valentim foi voar com o pai e eles não estão mais entre nós. Eu estou destruída [...] não tenho condição de responder ninguém".De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave colidiu contra um morro antes de pegar fogo.

O local do acidente fica a cerca de 121 quilômetros da capital fluminense, em uma área de difícil acesso, o que exigiu esforço das equipes de resgate.Imagens obtidas pela CNN Brasil mostram os destroços espalhados pela região. Entre os poucos itens preservados, foi encontrada uma placa de identificação indicando que o avião era um modelo TL-3000 Sirius, fabricado em 2010.As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que devem analisar as condições de voo, possíveis falhas mecânicas e fatores climáticos no momento da colisão.