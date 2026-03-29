Ataque iraniano destrói avião espião de US$ 270 milhões dos EUA

247 - Um avião espião avaliado em cerca de US$ 270 milhões foi destruído em um ataque com drones e mísseis realizado pelo Irã contra uma base aérea utilizada pelos Estados Unidos na Arábia Saudita. A informação é do The New York Times e The Wall Street Journal.

A aeronave atingida é um modelo E-3 Sentry, utilizado para vigilância aérea e coordenação de operações militares. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o avião partido ao meio após o impacto, evidenciando a magnitude da destruição causada pelo ataque.

De acordo com os relatos, a ofensiva deixou pelo menos 12 militares norte-americanos feridos, sendo dois em estado grave. Ainda segundo o Wall Street Journal, o E-3 Sentry estava entre várias aeronaves danificadas na base, incluindo aviões de reabastecimento.

O E-3 Sentry integra o sistema AWACS (Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado), tecnologia essencial para o monitoramento de ameaças aéreas. A aeronave é capaz de rastrear drones, mísseis e outros aviões a centenas de quilômetros de distância, desempenhando papel central em operações militares modernas.

Segundo a emissora Al Jazeera, cada unidade do modelo custa cerca de US$ 270 milhões. Antes do ataque, a Força Aérea dos Estados Unidos mantinha aproximadamente 16 aeronaves desse tipo em operação.

O ataque ocorre em meio a uma série de ofensivas iranianas contra estruturas militares dos Estados Unidos na região do Golfo. Nas últimas semanas, alvos como sistemas de radar, baterias antimísseis, drones e outras aeronaves foram atingidos em bases localizadas na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Kuwait.

As ações fazem parte da resposta de Teerã à presença militar americana no Oriente Médio e aumentam a instabilidade em uma região estratégica para a produção e o transporte global de petróleo.