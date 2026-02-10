Perplexidade, horror e culpa: as reações da esposa de piloto ao saber das acusações envolvendo pedofilia

247 - A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã de segunda-feira (9), o piloto Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de liderar uma rede de exploração sexual infantil que, segundo as investigações, atuava havia pelo menos oito anos. O caso ganhou novos detalhes com o relato da esposa do investigado, que afirmou estar em choque com as acusações. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, em reportagem assinada por Beto Souza, que acompanhou a operação policial e ouviu autoridades responsáveis pelo caso em São Paulo.

De acordo com a polícia, a atual esposa do piloto, que é psicóloga, disse desconhecer completamente as atividades criminosas praticadas pelo marido dentro da própria residência.

Segundo os investigadores, ela relatou estar “horrorizada” com o que foi revelado e afirmou sentir culpa por não ter percebido os sinais do comportamento do companheiro.Durante a deflagração da Operação “Apertem os Cintos”, a delegada Ivalda Aleixo, chefe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), descreveu a reação da mulher como uma "cena muito triste".

A esposa acompanhou os agentes no cumprimento dos mandados de busca e apreensão no condomínio de luxo onde o casal morava, em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo.Segundo a polícia, além do choque, a mulher demonstrou total inconformismo e disse sentir-se especialmente abalada pelo fato de, mesmo com formação na área de saúde mental, não ter conseguido identificar qualquer indício das práticas atribuídas ao marido. O impacto emocional teria sido ainda maior porque o casal havia retornado recentemente de uma viagem descrita como "lua de mel".

As investigações indicam que Sérgio Antonio Lopes utilizava documentos falsos de pessoas adultas para entrar em motéis com as vítimas, algumas com idade a partir de oito anos. O esquema, segundo a polícia, envolvia o pagamento de valores entre R$ 30 e R$ 100, via Pix, para familiares das crianças, em troca de imagens e da facilitação dos abusos.

Em alguns casos, de acordo com os investigadores, o suspeito chegava a custear despesas básicas das famílias das vítimas, como aluguel e medicamentos, como forma de manter o esquema funcionando e garantir o acesso aos menores.

Além do piloto, a polícia prendeu a avó de três crianças e a mãe de outra vítima, suspeitas de conivência e de vender conteúdo pornográfico envolvendo os menores. As autoridades afirmam que, até o momento, ao menos dez crianças podem ter sido vítimas da rede de exploração.

Sérgio Antonio Lopes foi preso dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, pouco antes de iniciar um voo com destino ao Rio de Janeiro. Após a confirmação da ordem judicial, policiais civis entraram no avião e retiraram o piloto da cabine para cumprir o mandado de prisão.Em nota oficial, a Latam informou que abriu uma apuração interna sobre o caso e declarou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A empresa também afirmou que repudia qualquer tipo de ação criminosa e reforçou seu compromisso com o cumprimento da lei.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar outras possíveis vítimas, mapear a extensão da rede e apurar se há mais envolvidos no esquema. As autoridades também analisam o material apreendido durante a operação para aprofundar as linhas de investigação.