Polícia faz buscas em endereços de Alberto Beltrame, secretário de Saúde do Pará

A Operação Para Bellum, que atinge o secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, apura fraude na compra de respiradores para o enfrentamento do coronavírus no estado, comandado pelo governador Helder Barbalho (MDB) edit

247 - A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (23) quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame. A Operação Para Bellum investiga fraude na compra de respiradores para o enfrentamento do coronavírus, com suposto envolvimento do governador Helder Barbalho (MDB), que teve seus bens bloqueados.

Ao justificar sua decisão sobre o bloqueio, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão afirmou que Barbalho direcionou ilegalmente a compra de respiradores para serem usados na rede hospitalar do estado.

