Quem é Gkay, atriz e influenciadora que reuniu centenas de famosos em sua luxuosa festa de aniversário

247 - Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por menções sobre a "Farofa da GKay", um evento que reuniu centenas de famosos no Marina Park Hotel, em Fortaleza, para comemorar o aniversário de 29 anos da atriz e influenciadora digital Gessica Kayane, a Gkay.

O evento custou R$ 2,8 milhões e atraiu a atenção do público. Muitos, porém, podem não conhecer a influenciadora.

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos nasceu em Solânea, no interior da Paraíba, e foi apelidada de Gkay por um amigo. Hoje ela é atriz, youtuber e influenciadora de digital, contando com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos em seu canal do YouTube.

Gkay tem como foco o conteúdo humorístico. Em 2017, ela fez sua primeira turnê de stand-up por estados do Nordeste, o que a tornou conhecida entre famosos do ramo.

Em 2019, ela foi convidada por Whindersson Nunes para participar de seu programa humorístico no Multishow, "Os Roni".

A partir daí, a atriz já gravou dois filmes e agora se prepara para participar de uma série.

