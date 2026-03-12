Ratinho ataca Erika Hilton ao vivo no SBT: "não é mulher" (vídeo)
Apresentador questionou presença de deputada trans na Comissão da Mulher e gerou criticas nas redes sociais
247 - O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, gerou revolta nas redes após fazer comentários sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante a exibição ao vivo do programa que comanda no SBT. Durante o programa, Ratinho comentou a escolha de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Transfóbico, ao abordar o tema, o apresentador questionou o fato de uma mulher trans ocupar o cargo.
Ao tratar do assunto no ar, Ratinho afirmou: “Teve uma votação hoje, e deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Não achei muito justo, com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres. Mulher para ser mulher tem de ser mulher.”
Na sequência, o apresentador continuou o comentário e voltou a questionar a presença da parlamentar no comando da comissão. “Agora, para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Eu sou contra. Eu acho que deveria deixar uma mulher. Mas quero dizer que não tenho nada contra a deputada, o deputado… A deputada Erika Hilton. Elas não me fez nada, ela só fala bem, mas não tenho nada contra ela.”
Ratinho também levantou dúvidas sobre a capacidade de uma mulher trans representar pautas relacionadas às mulheres. “Para quem não sabe, a deputada Erika Hilton é trans, mas será que ela entende dos problemas e desafios de uma pessoa que nasceu mulher? Não é fácil ser mulher.”