Ratinho obtém cidadania paraguaia e anuncia mudança para o país

247 – O apresentador e empresário Carlos Massa, conhecido nacionalmente como Ratinho, de 69 anos, confirmou que se tornou cidadão paraguaio e passou a residir oficialmente no país vizinho. Segundo informações da CNN Brasil, sua assessoria declarou que a mudança ocorreu após o comunicador obter a cidadania paraguaia, o que o torna também morador permanente no Paraguai.

Ratinho anunciou a novidade em suas redes sociais, afirmando: “A partir de agora sou cidadão paraguaio também. Sou cidadão brasileiro, mas também sou paraguaio.” O apresentador, que continua à frente do Programa do Ratinho no SBT, ressaltou que a decisão faz parte de um novo momento pessoal e profissional.

Cidadania paraguaia e requisitos legais

De acordo com a legislação do Paraguai, brasileiros podem obter a cidadania sem necessidade de vínculos familiares com cidadãos paraguaios. Há duas principais formas de naturalização: por período de residência e por programa de investimento.

O primeiro exige residência regular por mais de três anos, comprovação de atividade profissional no país — seja no comércio, na indústria ou nas artes — e apresentação de atestado de antecedentes criminais. Já o segundo caminho é destinado a investidores que possuam empresas no Paraguai, com investimento mínimo de US$ 70 mil, o equivalente a cerca de R$ 375 mil na cotação atual.

Não há informações sobre qual das modalidades foi utilizada por Ratinho para adquirir sua cidadania.

Empresário e dono de múltiplos negócios

Além de apresentador de televisão, Ratinho é um dos principais nomes da comunicação brasileira e detém uma fortuna milionária, com investimentos em rádios, emissoras de TV e propriedades rurais. O empresário é dono de mais de 70 emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil, além de fazendas e outros empreendimentos. Em entrevistas anteriores, Ratinho já havia declarado seu apreço por negócios: “Gosto de ganhar dinheiro.”