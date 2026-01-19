Saiba quem é a argentina que imitou macaco em ação racista no Rio de Janeiro

247 - A advogada e influencer argentina Agostina Páez, de 29 anos, é investigada pela Justiça do Rio de Janeiro por suspeita de injúria racial contra um gerente de bar em Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense. O episódio ocorreu na última quarta-feira (14) e ganhou repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal Metrópoles.

Com cerca de 80 mil seguidores nas redes sociais, Agostina Páez construiu presença digital principalmente no TikTok e no Instagram, plataformas que, após o caso, tiveram seus perfis desativados ou suspensos. Além da atuação como criadora de conteúdo, ela exerce a profissão de advogada e é natural de Santiago del Estero, no norte da Argentina.

De acordo com o relato do caso, a discussão que culminou na acusação de injúria racial teria sido motivada por um suposto erro no pagamento da conta do bar. Durante o desentendimento, a turista teria feito gestos ofensivos direcionados ao gerente do estabelecimento. Um vídeo que circula nas redes mostra o momento em que Agostina é repreendida por amigas que a acompanhavam no local.

No sábado (17), a Justiça do Rio determinou a apreensão do passaporte da suspeita como medida cautelar. No entanto, como Agostina Páez entrou no Brasil utilizando apenas o documento de identidade, a retenção do passaporte não foi efetivada. Ainda assim, a Justiça impôs o uso de tornozeleira eletrônica, além de outras restrições enquanto o caso é apurado.

A influencer também chama atenção por seu histórico familiar. Ela é filha de Mariano Páez, empresário do setor de transportes na Argentina, que responde a processos por violência de gênero em seu país. Segundo a imprensa argentina, Mariano foi preso em novembro, acusado de agressão e ameaças contra a ex-companheira, a advogada Estefanía Budan.

Em dezembro, a Justiça argentina concedeu liberdade provisória ao empresário, impondo medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com a vítima e monitoramento constante. As investigações sobre o caso seguem em andamento no país vizinho.

Agostina Páez também mantém conflitos judiciais relacionados à ex-companheira do pai. Conforme noticiado pelo jornal argentino La Nación, a influencer apresentou uma queixa contra Estefanía Budan, acusando-a de assédio, difamação e violência digital.

O caso de injúria racial no Rio de Janeiro segue sob investigação, e as autoridades brasileiras analisam os vídeos, depoimentos de testemunhas e demais provas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e definir eventuais responsabilidades penais.