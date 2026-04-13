SOFTSWISS reforça estabilidade do iGaming no Brasil para a Copa de 2026

247 - A SOFTSWISS garante estabilidade no iGaming brasileiro durante a Copa do Mundo de 2026 ao operar com uma base tecnológica capaz de processar milhares de requisições por segundo, em um cenário que projeta recorde de engajamento e crescimento do volume de apostas no país. Faltando dois meses para o torneio, que será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México, o setor já se prepara para um aumento expressivo na demanda, impulsionado pelo fuso horário favorável ao público brasileiro e pela participação da Seleção.

Com mais de 15 anos de atuação, a SOFTSWISS oferece soluções para operadores, incluindo plataforma de cassino, agregador com mais de 40 mil jogos, sistema de afiliados, software de apostas esportivas e agregador de jackpots. A empresa tem mais de 2 mil profissionais distribuídos entre Europa e Ásia, consolidando sua presença global no setor de tecnologia para jogos online.

De acordo com informações divulgadas pela própria SOFTSWISS, o ambiente tecnológico combina escalabilidade, monitoramento contínuo e sistemas redundantes para garantir desempenho estável durante eventos de alta intensidade como a Copa do Mundo.

De acordo com a companhia, o futebol segue como principal motor de engajamento no país, o que tende a ampliar o número de usuários nas plataformas de apostas online. A expectativa gira em torno de uma expansão significativa da base de jogadores, acompanhada por maior frequência de acesso e volume de operações.

A Business Development Manager da SOFTSWISS no Brasil e diretora de comunicação da ANJL, Carla Dualib, destacou as mudanças no comportamento do público durante o torneio. “Uma Copa do Mundo não é apenas um pico de tráfego. Ela muda o comportamento dos jogadores. Há mais envolvimento do público e um aumento significativo de novos usuários. Em uma escala como essa, estabilidade, velocidade e proteção ao jogador se tornam essenciais”, afirmou.

A empresa adota uma arquitetura baseada em microsserviços em nuvem, que permite distribuir cargas de forma eficiente e manter o funcionamento contínuo das plataformas. O sistema monitora operações em tempo real e garante respostas rápidas mesmo sob pressão elevada, o que assegura uma experiência consistente para os usuários.

Além da performance, a SOFTSWISS também reforça mecanismos de segurança e conformidade. A empresa integra sistemas de gerenciamento de risco e prevenção a fraudes, com uso combinado de inteligência artificial e análise humana para identificar atividades suspeitas. O modelo inclui ainda processos obrigatórios de verificação e controle financeiro, como KYC e AML, além de políticas voltadas ao jogo responsável.

Carla Dualib ressaltou a importância de alinhar crescimento com segurança. “O crescimento precisa vir acompanhado de responsabilidade. Nosso objetivo é garantir que toda a emoção da Copa seja vivida de forma segura, regulamentada e com a melhor experiência possível para o usuário”, declarou.

A Copa do Mundo também representa uma oportunidade estratégica para operadoras ampliarem sua base de clientes e aprofundarem o relacionamento com os usuários. O desafio, segundo a empresa, está em manter o engajamento após o fim do torneio, já que eventos desse porte ocorrem em intervalos longos.

Para enfrentar esse cenário, a SOFTSWISS lançou o SOFTSWISS Prediction Markets, solução B2B que amplia as possibilidades de apostas para além do esporte. A ferramenta permite a criação de mercados baseados em eventos diversos, incluindo temas culturais e econômicos, e pode ser integrada tanto como recurso independente quanto ao Sportsbook da empresa.

A iniciativa busca diversificar a oferta de entretenimento e sustentar o interesse dos usuários no período pós-Copa. A estratégia acompanha o avanço do Brasil como um dos mercados regulados mais relevantes do mundo no setor de iGaming.