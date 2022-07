Uma semana após assassinato de petista, bolsonaristas usam vídeo que encena morte de Bolsonaro para criticar “discurso de ódio”

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais neste sábado (16), especialmente entre os perfis bolsonaristas, um vídeo que encena a morte de Jair Bolsonaro flechado durante uma motociata. O vídeo levou apoiadores do chefe do Executivo a criticar as cenas e cobrar o Judiciário contra o “discurso de ódio”, uma semana depois do assassinato do dirigente petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR).

“Tentaram matar Bolsonaro uma vez e não conseguiram, agora, até ensinam como fazer”, reagiu Flávio Bolsonaro. “Repudio veemente qualquer ato que possa estimular a violência a quem quer que seja. Está circulando nas redes um “filme’ que demonstra o suposto assassinato do nosso presidente. Isso não é arte! Isso é um ato imoral à Nação e ao Governo Federal”, escreveu Mourão.

>>> Polícia conclui que assassinato de militante do PT por bolsonarista 'não teve motivação política'

“Quantas horas Alexandre de Moraes dará para os produtores se manifestarem sobre discurso de ódio? Ou será que isso pode? Será que instigar outros Adélios pode? Tem método…”, escreveu Eduardo Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli também se manifestou: “Um vídeo foi feito encenando a morte do Presidente @jairbolsonaro num ‘acidente’ de moto. Peço reforço de orações. Essa é uma guerra do bem contra o mal”.

As imagens mostram o ator simulando andar em uma moto e, logo depois, caído no chão, ensanguentado, como se tivesse sofrido um atentado. A autoria da gravação não é conhecida.

Na última semana, a imagem de Jair Bolsonaro foi fortemente associada à violência e ao discurso de ódio após a morte do guarda municipal Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho, que invadiu sua festa de aniversário de 50 anos, onde estavam presentes apenas familiares e amigos. Na ocasião, Mourão comparou o assassinato a uma “briga de bar” e tentou minimizar o episódio: “ocorre todo final de semana. Vamos fechar esse caixão”.

Em sua live nesta sexta-feira (15), Bolsonaro tentou descolar sua imagem do crime e do discurso de ódio pregado por ele: “a gente não consegue entender a motivação”. E lembrou do caso da “facada” contra ele em Juiz de Fora (MG), onde também esteve nesta sexta, atribuindo falsamente a autoria à “esquerda” e ao “PSOL”.

