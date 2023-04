Virginia cancela viagem à China ao descobrir que não poderia usar Instagram no país

Apoie o 247

ICL

247 - Virginia Fonseca, com um número de seguidores superior a 40 milhões no Instagram, optou por cancelar sua viagem ao exterior devido à restrição do acesso à rede social na China. A influenciadora, que pretendia permanecer na China por 20 dias, tomou a decisão de não seguir adiante com a viagem.

“Quando me disseram que lá não pode Instagram, cancelei na hora. Não tenho como ficar sem rede social”, justificou a esposa do cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.