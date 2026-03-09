As metas de crescimento da China estão realmente em queda?

247 - Atualmente, a economia da China segue avançando de forma constante no caminho do desenvolvimento de alta qualidade, mesmo diante de um cenário doméstico e internacional cada vez mais complexo. Ainda assim, alguns meios de comunicação ocidentais, por incompreensão ou viés, têm repetidamente questionado — e até distorcido — a trajetória do desenvolvimento econômico chinês.

De acordo com editorial do Global Times, à medida que a China anuncia suas novas metas anuais de crescimento econômico, voltam a surgir, em parte da opinião pública ocidental, vozes que promovem a narrativa do chamado “pico da China”. Esses argumentos não apenas contrariam os fatos, como também revelam incompreensão sobre a lógica do desenvolvimento econômico do país.

No momento, a recuperação econômica global permanece fraca, e o cenário internacional está repleto de mudanças e turbulências. Alguns países ocidentais, enfrentando contradições internas cada vez mais profundas e pressões por crescimento, tentam interpretar de forma equivocada os ajustes graduais da China durante seu processo de transformação e modernização econômica como sinais de que o país teria “atingido o pico” ou até “entrado em declínio”. Em última análise, tais alegações derivam ou de difamação maliciosa ou da incapacidade de compreender a lógica fundamental de que a economia chinesa entrou em uma fase de desenvolvimento de alta qualidade — resultando em interpretações errôneas, julgamentos equivocados e comentários amadores.

As metas de crescimento da China estariam “em trajetória de queda”? Na verdade, as metas de crescimento são estabelecidas em consonância com a base de desenvolvimento do país, sua taxa potencial de crescimento, a direção da modernização estrutural e a visão de longo prazo para 2035.

Olhando para o período do 15º Plano Quinquenal (2026–2030) e além, manter uma taxa média anual de crescimento de 4,17% ou mais permitirá que a China alcance de forma consistente sua meta de atingir, até 2035, o nível de PIB per capita de um país moderadamente desenvolvido. Isso demonstra que a busca econômica da China não se baseia em surtos de crescimento de curto prazo, sem restrições, ou em uma prosperidade superficial construída sobre estímulos massivos. Em vez disso, procura um crescimento sustentável de médio e longo prazo, alinhado ao processo de modernização e às exigências do desenvolvimento de alta qualidade.

O mundo externo estima que a China cumprirá sua meta para 2035 conforme o previsto, o que significará um salto histórico do país de “enriquecer” para “tornar-se forte”. Diante disso, em que base se sustenta a retórica do “Pico da China”?

O significado do crescimento não está apenas na quantidade, mas muito mais na qualidade e no conteúdo. Hoje, a competitividade econômica da China manifesta-se cada vez mais na sofisticação tecnológica, nas capacidades sistêmicas, no potencial de mercado e na eficiência institucional.

Desde os “novos três” — veículos elétricos, baterias de lítio e células solares — que conquistaram mercados globais, até as indústrias do futuro destacadas nas recomendações do Comitê Central do Partido Comunista da China para a formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional, como biomanufatura, tecnologia quântica e inteligência incorporada, a formação acelerada de novas forças produtivas de qualidade está remodelando a cadeia global de valor.

A missão Tianwen-2, a aplicação em larga escala do Sistema de Navegação por Satélite BeiDou e os grandes modelos abertos desenvolvidos domesticamente já não são apenas projetos de laboratório, mas forças produtivas tangíveis.

Os robôs de kung fu exibidos no Gala do Festival da Primavera deste ano deixaram internautas estrangeiros maravilhados, dizendo que “o Ocidente ainda está na Idade Média”. Um analista de uma renomada consultoria britânica prevê o surgimento de uma “esfera tecnológica chinesa”, abrangendo inteligência artificial, DeepSeek e veículos elétricos, afirmando que “é a primeira vez na história que uma economia de mercado emergente está na vanguarda da ciência e da tecnologia.”

A formação acelerada dessas novas forças produtivas também coloca a estratégia de revitalização rural da China à beira de um possível “efeito de cauda longa”. Com a grande vitória no combate à pobreza, espera-se que a diferença de renda entre trabalhadores urbanos e rurais diminua gradualmente. À medida que agricultores altamente educados das gerações nascidas após os anos 1990 e 2000 aplicam cada vez mais inovações tecnológicas à produção agrícola, o cenário rural inevitavelmente passará por uma transformação profunda. No processo de integração entre áreas urbanas e rurais, o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico é, sem dúvida, enorme.

Alguns ainda afirmam que o consumo permanece fraco. No entanto, ao observar o mercado de turismo cultural em expansão, a próspera economia do gelo e da neve e o crescimento da economia prateada voltada aos idosos, fica claro que a modernização do consumo do povo chinês está longe de terminar.

Tendências como Labubu e o estilo China chic deram origem a setores inteiramente novos avaliados em dezenas de bilhões de yuans. A busca por qualidade de vida entre os “novos idosos” também criou novos formatos de serviços. O crescimento explosivo dos veículos de nova energia e das marcas chinesas de beleza demonstra o poder da inovação do lado da oferta para transformar demanda potencial em compras reais. Nos últimos anos, modelos de consumo e redes de marcas que surgiram nas grandes cidades passaram a entrar em mercados de menor porte. A tendência de que “quem conquista o coração dos moradores de condados conquista o mercado” revela o imenso potencial escondido nos “supermercados” da China.

Ao mesmo tempo, enquanto o estilo de “vida à chinesa” se torna viral nas redes sociais internacionais, marcas chinesas passam a fazer parte do cotidiano de consumidores ocidentais. Com Mixue Ice Cream & Tea e Labubu abrindo caminho, Yunnan Baiyao tornou-se recentemente a nova obsessão entre jovens no Ocidente.

Olhando adiante, outras marcas chinesas de alto valor — como Kweichow Moutai, Pien Tze Huang e Dong’e Ejiao — devem expandir gradualmente sua presença global. Vale lembrar que, durante grande parte da história humana, a China foi uma grande exportadora de “bens de luxo”. A tradicional porcelana azul e branca e a seda sempre foram sinônimos de artesanato premium e exclusividade.

À medida que o soft power da China continua a crescer, produtos enraizados em uma civilização de 5 mil anos — como agarwood, chá e licor — associados a um “modo de vida elegante”, ganham cada vez mais aceitação nos mercados globais, criando enorme potencial para o desenvolvimento de marcas, bem como para o crescimento da produção e das vendas.

Essa vitalidade em múltiplas camadas faz a economia chinesa parecer um ecossistema vibrante — com árvores imponentes alcançando o céu enquanto novos brotos continuam a surgir do solo.

Deve-se notar que o desenvolvimento da China passou por inúmeras dificuldades e desafios para chegar onde está hoje. No passado, não colapsou por causa da retórica do “colapso da China”, nem atingirá um pico por causa da retórica do “Pico da China”. Na verdade, essa última narrativa é apenas uma variante que surgiu depois que o discurso do “colapso da China” deixou de ser sustentável. Em essência, continua sendo uma construção narrativa baseada em preconceito e até refletindo expectativas pessimistas de alguns setores. Hoje, essas vozes também enfrentam considerável ceticismo no próprio Ocidente. Como observou o New York Times, “céticos vêm prevendo o pico e a queda inevitável da China há anos, apenas para serem desmentidos a cada vez.”

Diante do cenário em que muitas economias desenvolvidas enfrentam disfunções de governança e permanecem presas a ciclos prolongados de baixo crescimento ou até recaem repetidamente em recessão, a capacidade de um grande país de formar um modelo de desenvolvimento mais eficiente, mais sustentável e mais seguro torna-se crucial.

Sob essa perspectiva, a economia chinesa não “atingiu o pico”; pelo contrário, está avançando para um estágio mais elevado de desenvolvimento.

Com o início do período do 15º Plano Quinquenal, o caminho à frente não será totalmente tranquilo. Haverá ventos contrários e até mares revoltos. Mas acreditamos firmemente que, enquanto fizermos bem nosso próprio trabalho, consolidarmos as bases do desenvolvimento e mantivermos forte o motor da inovação, a economia chinesa continuará sendo um vasto oceano.