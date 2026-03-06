Crescimento de até 5% da economia chinesa reforça estabilidade econômica

247 - A China entrou no período político conhecido como “duas sessões nacionais”, momento decisivo para a definição das prioridades econômicas e institucionais do país. Nesse contexto, a meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 4,5% e 5% para o novo ano passou a ser observada como um dos principais indicadores globais para interpretar os rumos da economia chinesa e seus efeitos sobre o cenário internacional.

Segundo editorial publicado pelo Global Times, a definição dessa meta ocorre em meio a um ambiente global marcado por turbulências geopolíticas e por uma recuperação econômica considerada insuficiente em várias regiões. Para o jornal chinês, o plano econômico apresentado por Pequim demonstra “determinação estratégica, eficácia política, vitalidade para o desenvolvimento e capacidade de governança”, além de representar um fator de estabilidade em um mundo cada vez mais volátil.

Equilíbrio entre expansão e qualidade

A faixa de crescimento projetada para o PIB chinês foi definida a partir de cálculos considerados rigorosos e de avaliações de risco abrangentes. A proposta estabelece um patamar mínimo de expansão econômica, ao mesmo tempo em que preserva margem de manobra para ajustes ao longo do ano.

Como segunda maior economia do mundo, a China possui atualmente uma produção superior a 140 trilhões de yuans (aproximadamente US$ 20,4 trilhões). Somente o aumento da atividade econômica registrado em 2024 foi equivalente ao PIB anual de um país de porte médio.Análises do Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que um aumento de 1 ponto percentual no crescimento da China pode elevar em cerca de 0,3 ponto percentual o nível de produção de outras economias. Nesse contexto, o editorial destaca que uma expansão entre 4,5% e 5% não pode ser considerada baixa pelos padrões internacionais, especialmente quando comparada ao desempenho de outras grandes economias.Além do ritmo de expansão, o objetivo central da política econômica chinesa passa a ser a qualidade do crescimento, com foco em inovação tecnológica, transição energética e fortalecimento das cadeias industriais e de suprimentos.

Inovação tecnológica

O editorial ressalta que o país vive uma transformação profunda de sua estrutura produtiva. Em vez de depender exclusivamente de setores tradicionais, a economia chinesa vem ampliando investimentos em tecnologia avançada e em novas áreas industriais.

Entre os exemplos citados estão as chamadas “três novas indústrias” — veículos de nova energia, baterias de íon-lítio e produtos fotovoltaicos — que conquistaram presença significativa no mercado global. Ao mesmo tempo, a China também tem ampliado sua atuação em áreas de ponta como 5G, inteligência artificial e computação quântica, além de investir em setores considerados estratégicos para o futuro da inovação tecnológica.

De acordo com o editorial, esse movimento não representa apenas uma mudança industrial, mas uma transformação mais ampla que redefine os limites da produtividade e cria novos motores de crescimento econômico.

Estabilidade política e eficácia econômica

Outro ponto destacado é a combinação entre mercado eficiente e governo capaz de formular políticas públicas de longo prazo. Segundo o texto, a meta de crescimento não se baseia apenas em cálculos técnicos, mas também reflete o compromisso do governo com a melhoria das condições de vida da população.

A estratégia envolve medidas de regulação macroeconômica e políticas industriais direcionadas, com o objetivo de assegurar que cada ponto percentual de crescimento seja acompanhado por avanços concretos na economia real e no bem-estar social.

O editorial afirma ainda que a consistência e a previsibilidade das políticas econômicas da China são fatores valorizados por investidores internacionais, especialmente em um momento de incerteza global.

Papel da China na estabilidade da economia mundial

O cenário internacional atual é marcado por tensões geopolíticas, conflitos regionais e pelo avanço de tendências como unilateralismo e protecionismo. Esses fatores aumentam o risco de fragmentação das cadeias globais de suprimentos.

Nesse contexto, a estabilidade econômica da China é apresentada como um elemento relevante para a economia mundial. Ao longo de vários anos, o país tem respondido por mais de 30% do crescimento econômico global, desempenhando papel central na expansão da atividade internacional.A China também mantém uma base industrial robusta. Como maior nação manufatureira e maior exportadora de mercadorias do planeta, o país lidera a produção mundial de mais de 500 produtos industriais importantes, o que reforça sua posição como eixo fundamental das cadeias globais de produção.

Narrativas divergentes sobre a economia chinesa

O editorial do Global Times critica interpretações recorrentes em alguns meios de comunicação ocidentais que, segundo o texto, tendem a avaliar a economia chinesa por meio de uma lógica de confronto geopolítico.

De acordo com essa visão, quando a economia chinesa cresce rapidamente, ela é descrita como uma ameaça; quando o ritmo diminui, surgem previsões de colapso econômico. O texto sustenta que tais interpretações não compreendem a lógica do desenvolvimento adotada pelo país.

Segundo o editorial, as metas de crescimento da China não têm como objetivo competir em uma disputa de hegemonia global, mas sim promover melhores condições de vida para a população chinesa.

A conclusão do texto afirma que o avanço do processo de modernização da China poderá demonstrar ao mundo que um modelo de desenvolvimento baseado em crescimento sustentável e de alta qualidade é capaz de produzir resultados duradouros.