Principais objetivos para desenvolvimento em 2025 foram cumpridos, afirma premiê chinês

CGTN – A 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o mais alto órgão legislativo da China, iniciou sua 4ª sessão na manhã desta quinta-feira (5) no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Xi Jinping e outros líderes do Partido e do Estado participaram da reunião de abertura. O primeiro-ministro Li Qiang apresentou o relatório de trabalho do governo.

No relatório, Li afirmou que os principais objetivos e tarefas para o desenvolvimento econômico e social ao longo de 2025 foram cumpridos com sucesso.

Ao longo do último ano, a economia da China avançou, apesar de pressões, demonstrando uma notável resiliência. As operações econômicas permaneceram, em geral, estáveis, com progresso constante, registrando crescimento de 5% do PIB, que atingiu 140,19 trilhões de yuans.

A China tem como meta um crescimento econômico entre 4,5% e 5% este ano e se empenhará para alcançar resultados ainda melhores, de acordo com o relatório.

As principais metas de desenvolvimento para este ano também incluem: uma taxa de desemprego urbano pesquisada de cerca de 5,5%; mais de 12 milhões de novos empregos urbanos; um aumento de cerca de 2% no índice de preços ao consumidor; crescimento da renda pessoal em sintonia com o crescimento econômico; um equilíbrio básico na balança de pagamentos; produção de grãos de cerca de 700 milhões de toneladas; e uma queda de cerca de 3,8% nas emissões de dióxido de carbono por unidade do produto interno bruto.

tradução: Shi Liang

revisão: Iara Vidal