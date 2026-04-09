Chanceler chinês promete impulsionar relação com a Coreia do Norte

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta quinta-feira (9) que a China está disposta a trabalhar com a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) para continuar consolidando o impulso positivo no desenvolvimento das relações bilaterais. As informações são do Global Times.

Wang, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, fez as declarações durante conversas com a chanceler da RPDC, Choe Son Hui.

Segundo Wang, no início de setembro do ano passado, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, e Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (WPK), realizaram um encontro histórico em Pequim, alcançando importantes consensos sobre questões gerais, estratégicas e direcionais relativas às relações bilaterais.

O encontro fornece orientação estratégica importante para o desenvolvimento adicional das relações China-RPDC, impulsiona os laços bilaterais a uma nova etapa e abre um novo capítulo nos intercâmbios amistosos entre os dois países, o que possui grande e duradoura relevância, acrescentou Wang.

Wang afirmou que a China está disposta a trabalhar com a RPDC para tomar os importantes consensos alcançados pelos líderes dos dois partidos e países como orientação fundamental, fortalecer a comunicação estratégica, ampliar os intercâmbios e a cooperação, gerar mais benefícios para os dois povos e promover conjuntamente a paz e o desenvolvimento regionais.

O ano passado testemunhou uma série de destaques nos intercâmbios entre China e RPDC, o que demonstrou fortemente que a amizade tradicional entre os dois países, forjada com sangue, permanece duradoura e inquebrantável, disse Wang, observando que este ano marca o 65º aniversário da assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua entre China e RPDC.

Ao longo desses 65 anos, afirmou Wang, independentemente das mudanças nas situações internacional e regional, China e RPDC, como bons vizinhos, bons amigos e bons camaradas, sempre confiaram e se apoiaram mutuamente, envidando esforços incessantes para manter a paz e a estabilidade regionais e globais e promover seus respectivos desenvolvimentos.

Wang disse que a China está disposta a trabalhar com a RPDC para realizar eventos comemorativos pelo 65º aniversário da assinatura do tratado, fortalecer intercâmbios de alto nível, ampliar o diálogo e a cooperação prática em todos os níveis e áreas, aprofundar os intercâmbios entre os povos e o entendimento mútuo, e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de ambos os países.

Por sua vez, Choe afirmou que a amizade entre RPDC e China se baseia no sistema socialista comum e na amizade tradicional, descrevendo as relações bilaterais como profundas, sólidas e sustentáveis. Segundo ela, é uma posição firme do Partido dos Trabalhadores da Coreia e da nação promover a amizade e a cooperação entre RPDC e China em consonância com as tendências da época e a vontade dos dois povos.

Choe destacou que o encontro histórico e bem-sucedido entre os principais líderes dos dois partidos e países em setembro do ano passado fortaleceu significativamente a amizade e a confiança mútua, apontou uma direção clara e injetou forte impulso no desenvolvimento das relações bilaterais.

A RPDC, disse Choe, apoia plenamente o princípio de Uma Só China, se opõe firmemente a qualquer interferência nos assuntos internos da China e apoia resolutamente a posição chinesa na defesa da soberania e da integridade territorial em relação a Taiwan, Xizang, Xinjiang e outras questões de interesse central do país.

Choe afirmou ainda que a RPDC apoia integralmente a visão de construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e as quatro iniciativas globais propostas por Xi, além de valorizar a posição justa da China e seu papel importante nos assuntos internacionais e regionais.

Ela acrescentou que a RPDC está disposta a trabalhar com a China para implementar os consensos alcançados pelos principais líderes dos dois partidos e países, realizar eventos comemorativos pelo 65º aniversário do tratado, expandir intercâmbios e cooperação prática em diversas áreas, reforçar a coordenação entre os departamentos diplomáticos, fortalecer a comunicação e a cooperação multilaterais e continuar envidando esforços para elevar as relações entre RPDC e China a novos patamares e abrir novas perspectivas.

As duas partes também realizaram uma troca aprofundada de opiniões sobre questões internacionais e regionais atuais.