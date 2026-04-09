Paz no Oriente Médio exige ação conjunta da comunidade internacional, diz editorial do Global Times

247 - A busca por paz no Oriente Médio ganhou novo impulso após o anúncio de um cessar-fogo temporário entre Estados Unidos e Irã, medida que abre espaço para negociações e aumenta a pressão sobre a comunidade internacional para atuar de forma coordenada na construção de estabilidade duradoura na região. A trégua, ainda frágil, surge como uma oportunidade rara para reduzir tensões e evitar uma escalada do conflito no Oriente Médio.

O editorial do Global Times, publicado nesta quinta-feira (9), destaca que o acordo provisório de duas semanas foi firmado antes do término de um ultimato estabelecido por Washington. As negociações entre as delegações dos dois países estão previstas para ocorrer no Paquistão, com apoio declarado de Israel ao cessar-fogo.

Apesar do alívio inicial, o cenário segue marcado por incertezas. Autoridades norte-americanas afirmaram que suas tropas permanecem prontas para retomar os combates, enquanto o Irã indicou que suas forças seguem em alerta máximo. Esse contexto reforça o desafio de transformar uma trégua temporária em um mecanismo estável e duradouro de paz.

A guerra, iniciada no fim de fevereiro, já deixou impactos significativos. De acordo com o editorial, não há vencedores na guerra: Estados Unidos, Israel, Irã, países árabes do Golfo e a própria comunidade internacional sofreram consequências em diferentes níveis. A crise humanitária também se intensificou, com milhões de deslocados e mortes de civis, incluindo estudantes, gerando comoção global.

Outro ponto destacado é o chamado “dilema de segurança”, no qual a busca por proteção absoluta pode acabar ampliando tensões. O texto enfatiza que o princípio de “viver e deixar viver” permanece essencial para qualquer solução sustentável.

A janela de duas semanas para negociações é considerada curta, mas estratégica. O principal desafio, segundo o editorial, está na demonstração de compromisso real com o diálogo. Caso o cessar-fogo seja utilizado apenas como uma pausa tática para reorganização militar, o risco de retomada das hostilidades permanece elevado, com potencial de desestabilizar ainda mais o Oriente Médio e impactar a segurança global.

Nesse contexto, o papel da comunidade internacional é apontado como decisivo. O editorial destaca que o cessar-fogo é resultado de esforços diplomáticos multilaterais e defende a ampliação do consenso global para consolidar a paz na região.

Entre as iniciativas mencionadas está a proposta conjunta de China e Paquistão, conhecida como Iniciativa de Cinco Pontos. O plano inclui a cessação imediata das hostilidades, início rápido de negociações de paz, proteção de alvos civis, garantia da segurança das rotas marítimas e respeito à Carta das Nações Unidas. A proposta é apresentada como alinhada aos princípios internacionais e às aspirações dos países da região.

O texto também ressalta o papel da China como ator diplomático relevante, defendendo maior cooperação internacional e a construção de uma arquitetura de segurança baseada em princípios comuns, abrangentes e sustentáveis.

Ao analisar o conflito atual, o editorial o insere em um contexto mais amplo de instabilidade histórica no Oriente Médio, citando episódios como a Guerra do Iraque, a crise na Síria e a instabilidade na Líbia. Esses eventos evidenciam, segundo o texto, limitações nos modelos tradicionais de governança da segurança global e reforçam a necessidade de reformas nesse sistema.

Por fim, o editorial aponta que a paz na região depende de decisões políticas responsáveis e de um compromisso genuíno das partes envolvidas. A expectativa é que a oportunidade aberta pelo cessar-fogo seja aproveitada para avanços concretos nas negociações, transformando a trégua temporária em um acordo duradouro que responda às demandas dos povos da região e da comunidade internacional.