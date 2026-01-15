China busca reforçar relação estável e duradoura com o Canadá, diz chanceler

247 - A China manifestou disposição para trabalhar de forma consistente pelo fortalecimento de laços estáveis e sólidos com o Canadá, mesmo diante das transformações profundas no cenário global. A sinalização foi feita pelo ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, ao defender o avanço gradual e contínuo das relações bilaterais, com foco no diálogo, na confiança mútua e na cooperação estratégica.

As informações foram divulgadas pelo jornal Global Times, após um encontro realizado nesta quinta-feira (15), em Pequim, entre Wang Yi e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand. Segundo o chanceler chinês, Pequim está disposta a intensificar a comunicação com Ottawa, eliminar interferências e aprofundar parcerias em diferentes áreas, com o objetivo de garantir um desenvolvimento estável da relação entre os dois países.

Wang Yi, que também integra o Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, destacou a importância da visita do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, à China. Trata-se da primeira viagem de um chefe de governo do Canadá ao país asiático em oito anos. Para o ministro, a agenda representa um marco nas relações bilaterais e pode sinalizar um ponto de inflexão no relacionamento entre Pequim e Ottawa. Ele observou ainda que os encontros previstos entre os líderes das duas nações devem abrir novas perspectivas para a cooperação bilateral.

Ao analisar o contexto internacional, Wang afirmou que o mundo atravessa mudanças profundas e complexas, e que o impacto das relações entre China e Canadá vai além do âmbito estritamente bilateral. Segundo ele, os dois países possuem sistemas sociais distintos, moldados por heranças históricas e culturais diferentes e pelas escolhas de seus respectivos povos.

Nesse sentido, o chanceler chinês defendeu que ambas as partes adotem uma postura racional e amigável, baseada em uma mentalidade inclusiva. Wang ressaltou a necessidade de tratar divergências com respeito mútuo, concentrar esforços na agenda de cooperação e transmitir mensagens positivas que reforcem a confiança e o otimismo em relação ao futuro das relações bilaterais. O objetivo, segundo ele, é construir conjuntamente um novo tipo de parceria estratégica entre China e Canadá.

Do lado canadense, Anita Anand afirmou que o novo governo do país atribui grande importância às relações com a China. A ministra destacou que o primeiro-ministro Mark Carney espera manter intercâmbios aprofundados com os líderes chineses durante a visita, com a finalidade de definir os rumos do relacionamento bilateral.

Segundo Anand, Ottawa pretende retomar o diálogo em diversas áreas, buscar resultados mutuamente benéficos, ampliar a coordenação e a cooperação em temas multilaterais e fortalecer ainda mais a parceria estratégica entre os dois países, sinalizando uma nova etapa na relação entre Canadá e China.