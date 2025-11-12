China critica condecoração japonesa a líder pró-independência de Taiwan

247 - Em meio a um novo atrito diplomático entre Pequim e Tóquio, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, criticou duramente a decisão do governo japonês de condecorar Hsieh Chang-ting, ex-chefe do “Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei no Japão”. A declaração foi feita nesta quarta-feira (12), após a imprensa noticiar que o Japão concedeu a Hsieh a Ordem do Sol Nascente, uma das mais altas honrarias do país.

De acordo com o Global Times, Guo afirmou que Pequim “já havia expressado claramente sua posição” sobre o assunto e classificou o ato japonês como “mais um erro grave” nas relações bilaterais. “O governo japonês insistiu em propor e entregar uma condecoração a um indivíduo que defende a retórica da ‘independência de Taiwan’. A China se opõe firmemente a isso”, declarou o porta-voz.

Guo enfatizou que a questão de Taiwan “está no centro dos interesses fundamentais da China” e “compõe a base política das relações sino-japonesas, além de afetar a credibilidade essencial do Japão”. Segundo ele, o tema é “uma linha vermelha que não pode ser cruzada”.

O porta-voz lembrou que 2025 marca o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Segunda Guerra Mundial. “É também o 80º aniversário da restauração de Taiwan”, destacou.

Guo concluiu pedindo que o Japão “reflita seriamente sobre sua responsabilidade pelos crimes de guerra”, respeite os princípios estabelecidos nos quatro documentos políticos que regem as relações entre os dois países e “mantenha o compromisso com o princípio de uma só China por meio de ações concretas”. Ele ainda instou Tóquio a “agir com prudência” em relação a Taiwan e a “parar de enviar sinais equivocados às forças separatistas”.