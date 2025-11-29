China reforça mecanismos de governança do ciberespaço, diz Xi Jinping

247 – A China voltou a destacar a centralidade da governança digital em sua agenda política. Em sessão de estudo do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), realizada na sexta-feira, o secretário-geral Xi Jinping afirmou que o país precisa “aperfeiçoar os mecanismos de longo prazo para a governança do ciberespaço”.

As declarações foram divulgadas originalmente pelo Global Times, que relatou o teor da reunião conduzida por Xi.

Xi defende ambiente digital “limpo e saudável”

Durante a sessão, Xi cobrou ações constantes para cultivar um ambiente online “limpo, saudável e sólido”, reforçando que o desenvolvimento tecnológico deve vir acompanhado de estabilidade, segurança e responsabilidade social.

Segundo o relato do Global Times, o líder chinês insistiu na necessidade de esforços sustentados do Partido para fortalecer os sistemas institucionais voltados à governança da internet, incorporando visão estratégica e mecanismos permanentes de fiscalização e aprimoramento.

Governança digital como prioridade estratégica da China

A cúpula do PCC tem reiterado que o domínio do ambiente digital é um elemento decisivo para a soberania e o desenvolvimento econômico do país, especialmente em um momento de crescente competição global nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e segurança cibernética.

O reforço dos mecanismos de governança, segundo Xi, deve apoiar tanto a expansão da economia digital quanto a proteção da sociedade chinesa contra riscos associados à desinformação, crimes virtuais e instabilidades políticas fomentadas no ambiente online.

Esforço de longo prazo

Ao enfatizar a necessidade de mecanismos duradouros, Xi sinaliza que a política de controle, regulação e estruturação do ciberespaço é uma agenda permanente do governo chinês. A iniciativa inclui desde medidas de segurança nacional até programas educativos e de promoção de uma cultura digital considerada alinhada aos valores do Partido.