China suspende tarifas extras sobre produtos dos EUA

247 - A China anunciou nesta quarta-feira (5) que suspenderá tarifas adicionais sobre determinados produtos importados dos Estados Unidos a partir de segunda-feira (10). A decisão faz parte das medidas adotadas para implementar os resultados das recentes consultas econômicas e comerciais entre Pequim e Washington. A informação foi divulgada pela Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado chinês, segundo o Global Times.

De acordo com o comunicado oficial, a suspensão se aplica às tarifas extras previstas no Anúncio nº 2 de 2025 da própria Comissão de Tarifas Aduaneiras. Além da suspensão parcial, o órgão informou também um ajuste em outras medidas tarifárias incidentes sobre importações de origem norte-americana, em cumprimento aos entendimentos alcançados nas negociações bilaterais.

A partir da mesma data, serão alteradas as alíquotas adicionais estabelecidas no Anúncio nº 4 de 2025. A tarifa extra de 24% sobre certas importações dos EUA ficará suspensa por um ano, enquanto a taxa adicional de 10% será mantida, conforme detalhou o comunicado.

As medidas, segundo a Comissão, estão em conformidade com as leis aduaneiras e de comércio exterior da República Popular da China, bem como com os princípios básicos do direito internacional. O documento ressalta que as decisões foram aprovadas pelo Conselho de Estado e fazem parte de um esforço coordenado para estabilizar as relações econômicas entre os dois países.

O gesto de Pequim ocorre em um momento de tentativa de reconstrução da confiança comercial com Washington, após anos de tensões tarifárias e restrições mútuas impostas desde a chamada “guerra comercial” iniciada em 2018. A suspensão e o ajuste das tarifas são vistos como sinais positivos para empresas e investidores que dependem do fluxo bilateral de bens entre as duas maiores economias do mundo.