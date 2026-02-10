Secretário-geral da ONU envia mensagem de Ano Novo Lunar em chinês e exalta papel do gigante asiático

247 - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, divulgou uma mensagem especial de Ano Novo Lunar em que faz suas saudações em língua chinesa e destaca o papel da China na defesa do multilateralismo e da solidariedade global. O vídeo foi publicado no site oficial da ONU nesta segunda-feira (9), marcando o início do Ano do Cavalo no calendário lunar.

A informação foi divulgada originalmente pelo jornal Global Times, que destacou o conteúdo da mensagem e o simbolismo presente no vídeo institucional da ONU. Na gravação, Guterres inicia a saudação dizendo: “Chun Jie Kuai Le!”, expressão em chinês que significa Feliz Ano Novo Lunar.Ao comentar o significado do novo ciclo, o secretário-geral da ONU associou o Ano do Cavalo a valores considerados essenciais diante dos desafios globais atuais.

“Ao darmos as boas-vindas ao Ano do Cavalo, celebramos um símbolo de energia, sucesso e coragem para seguir em frente. Qualidades que nosso mundo precisa urgentemente enquanto enfrentamos conflitos, desigualdades e a crise climática”, afirmou.Guterres também ressaltou a importância da cooperação internacional e da ação coletiva.

“Esta época de renovação nos lembra que juntos podemos construir um futuro mais seguro e inclusivo. Que continuemos a avançar em nosso compromisso compartilhado com a paz, a dignidade e o desenvolvimento sustentável para todos”, declarou na mensagem.Na parte final do pronunciamento, o secretário-geral fez um agradecimento direto à China e à população chinesa, reforçando o reconhecimento ao papel do país no cenário internacional.

“Que o espírito do cavalo traga saúde, felicidade e prosperidade a vocês. Estendo minha gratidão à China e ao povo chinês por defenderem a causa do multilateralismo e da solidariedade global”, disse Guterres, encerrando o vídeo com “Xie Xie!”, palavra chinesa que significa obrigado.O vídeo também chamou atenção pelo cuidado estético e simbólico.

O cenário combina elementos tradicionais do Festival da Primavera com a identidade visual das Nações Unidas. À direita, lanternas exibem um emblema dourado da ONU — um globo circundado por ramos de oliveira — enquanto, à esquerda, uma janela quadrada vermelha em estilo treliça enquadra um recorte de papel com a figura de um cavalo em pleno galope, acompanhado dos caracteres “Ma Yue Yun Cheng”, expressão associada a ambições elevadas e progresso contínuo.

Segundo registros da própria ONU, António Guterres já havia feito saudações semelhantes nos dois anos anteriores. Em 2024, Ano do Dragão, e em 2025, Ano da Serpente, o secretário-geral também iniciou suas mensagens de Ano Novo Lunar com “Chun Jie Kuai Le!”, reforçando a continuidade desse gesto simbólico de aproximação cultural e diplomática.