Cooperação que atravessa o planeta, testemunhando solidariedade e autofortalecimento do Sul Global

CGTN – O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, fez uma visita de Estado à China entre os dias 1 e 7 de fevereiro, a qual tem atraído a atenção da mídia internacional.

Isso se deve, por um lado, ao fato de que Orsi é o primeiro líder latino-americano a visitar a China após o Ano Novo, e por outro, Uruguai assume este ano a presidência rotativa do Grupo dos 77 mais China, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e do Mercosul (Mercado Comum do Sul).

Por isso, a visita do presidente Orsi não se limitou somente às relações bilaterais, mas também incluiu a cooperação entre a América Latina e a China e a solidariedade do Sul Global.

Durante o encontro com o presidente Orsi, o presidente chinês, Xi Jinping, destacou que, apesar da distância geográfica, a China e o Uruguai compartilham ideais semelhantes e mantêm uma amizade profunda.

O líder chinês ressaltou que a China e o Uruguai devem continuar apoiando os interesses centrais e as principais preocupações de cada parte, intensificar os intercâmbios amistosos em todos os níveis e áreas, promover a troca de experiências em governança e aprofundar continuamente a confiança política mútua.

Por sua vez, Orsi enfatizou que o Uruguai valoriza altamente o conceito de comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, proposto pelo presidente Xi Jinping, e manifestou a disposição de trabalhar junto com a China no respeito aos propósitos e princípios da Carta da ONU, na defesa do multilateralismo, na preservação do sistema comercial internacional, no fortalecimento das relações entre a América Latina e a China e na salvaguarda dos interesses comuns do Sul Global.

Este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China. A China continua promovendo sua abertura e a qualidade de consumo do público, o que trará grandes oportunidades para todos os países.

Atualmente, a China é o maior mercado de exportação e a principal fonte de importação do Uruguai. O lado chinês afirmou que ambos os países devem fortalecer a articulação de suas estratégias de desenvolvimento, aprofundar a cooperação em áreas como comércio, finanças, agropecuária, infraestrutura, telecomunicações, e explorar o potencial de colaboração em campos emergentes como desenvolvimento sustentável, economia digital, inteligência artificial e energia limpa. A China também manifestou disposição para importar mais produtos de alta qualidade do Uruguai e incentivar empresas chinesas qualificadas a investir no país.

Localizado na América do Sul, o Uruguai mantém relações amistosas com a China não apenas como um exemplo vívido dos laços sino-latino-americanos, mas também como um símbolo da cooperação solidária entre os países do Sul Global. Atualmente, as nações do Sul Global precisam fortalecer a colaboração mútua, alcançar o desenvolvimento comum e, assim, contribuir para a estabilidade e previsibilidade do mundo.

Fonte: CMG