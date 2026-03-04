Sessão anual da Assembleia Popular Nacional da China começa na quinta-feira

247 - A Assembleia Popular Nacional (APN), órgão máximo do Poder Legislativo da China, realizará sua sessão anual entre os dias 5 e 12 de março, em Pequim. O encontro reúne representantes de todo o país para discutir e deliberar sobre temas centrais da agenda política e institucional chinesa.As informações foram divulgadas pelo jornal Global Times, que citou declarações do porta-voz da sessão, Lou Qinjian, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira.

Segundo Lou, a quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional está programada para começar na manhã desta quinta-feira, 5 de março, e será encerrada na tarde de 12 de março. O porta-voz afirmou que todos os preparativos necessários para a realização do encontro já foram concluídos.

De acordo com Lou Qinjian, a reunião contará com 11 itens na pauta oficial, que serão debatidos pelos delegados durante os dias de trabalho da legislatura em Pequim. Os debates e deliberações abrangem diferentes aspectos do desenvolvimento econômico e social da China.

A Assembleia Popular Nacional é o principal órgão legislativo da China e reúne representantes de diferentes regiões e setores do país. As sessões anuais da APN costumam desempenhar papel central na definição das prioridades políticas e econômicas do governo chinês para o período seguinte.

O encontro também funciona como um dos principais momentos institucionais do calendário político do país, quando autoridades e representantes discutem propostas legislativas e diretrizes estratégicas para o desenvolvimento nacional.