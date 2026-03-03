Principal órgão consultivo político da China divulga agenda da sessão anual

CGTN – A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), principal órgão consultivo político do país, realizou nesta terça-feira (3) uma coletiva de imprensa, na qual o porta-voz Liu Jieyi informou às mídias nacional e internacional sobre os detalhes da sessão anual.

Liu anunciou que a 4ª sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh terá início às 15h do dia 4 de março, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, e será encerrada na manhã do dia 11, com duração estimada em sete dias.

Segundo Liu, os principais itens da agenda da reunião incluem:

- ouvir e deliberar o relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPCh e o relatório sobre o tratamento das propostas;

- participar da 4ª sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, ouvir e discutir o relatório de trabalho do governo e outros relatórios relacionados, além de discutir o esboço do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional;

- deliberar e aprovar a resolução política da 4ª sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh, a resolução sobre o relatório de trabalho do Comitê Permanente, a resolução sobre o relatório relativo ao tratamento das propostas desde a sessão anterior e o relatório sobre a revisão das propostas na 4ª sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh.

Na coletiva, Liu Jieyi destacou que, em 2025, a CCPPCh persistiu na liderança geral do Partido Comunista da China (PCCh) e contribuiu para a prática do desenvolvimento de alta qualidade por meio de consultas e aconselhamentos qualificados, reunindo o apoio, o consenso, a sabedoria e a força de todo o povo para promover a modernização chinesa.

tradução: Shi Liang

revisão: Denise Melo