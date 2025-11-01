Veja como foi o diálogo entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul

247 – O jornal Diário do Povo, citado pelo Global Times, revelou novos detalhes sobre o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado em 30 de outubro de 2025, na cidade de Busan, Coreia do Sul.

O encontro, transmitido ao vivo, foi o primeiro face a face entre os dois líderes em seis anos e representou um marco importante no esforço de recalibrar as relações sino-americanas após um período de tensões comerciais e políticas.

Cumprimentos e tom de cordialidade

Trump foi o primeiro a chegar à área de recepção, posicionando-se diante das bandeiras dos dois países. Em seguida, Xi Jinping entrou com passos firmes sobre o tapete vermelho. O aperto de mãos entre ambos foi amplamente fotografado e simbolizou o início de uma nova fase no relacionamento bilateral.

“É um prazer revê-lo”, disse Xi, sorridente. Trump respondeu: “É bom vê-lo novamente. Teremos uma reunião muito bem-sucedida, não tenho dúvidas. Mas ele é um negociador duro — e isso não é bom para mim”, brincou, arrancando risos dos presentes.

Diálogo estratégico e clima de conciliação

A reunião ocorreu em uma sala VIP do aeroporto, num ambiente informal, mas carregado de significado político. Segundo o People’s Daily, a simples confirmação do encontro já havia acalmado o clima internacional de expectativa. Questionado por um repórter se pretendia assinar um acordo comercial, Trump respondeu: “Pode ser. Acho que teremos um ótimo entendimento. Sempre tivemos uma ótima relação.”

No início da conversa, Trump chamou Xi de “amigo de longa data” e “líder respeitado de um grande país”, expressando confiança de que os dois poderiam construir “um relacionamento fantástico por muitos anos”.

Xi Jinping, por sua vez, adotou um tom de serenidade e franqueza: “É normal que duas grandes economias tenham diferenças e atritos de tempos em tempos. O importante é manter o rumo certo e garantir a navegação estável do grande navio das relações China-EUA.”

Xi defende cooperação e respeito mútuo

Com firmeza, Xi afirmou que o desenvolvimento da China “anda de mãos dadas” com a visão de Trump de “fazer os Estados Unidos grandes novamente”, destacando que os dois países podem prosperar juntos e ajudar o mundo a avançar.

“China e Estados Unidos devem ser parceiros e amigos. Essa é a lição da história e a necessidade da realidade”, disse Xi. Ele também reafirmou que Pequim não busca desafiar ou substituir ninguém, mas apenas “gerir bem seus próprios assuntos e compartilhar oportunidades de desenvolvimento”.

Resultados e próximos passos

Ao final da reunião, que durou mais de 100 minutos, Trump descreveu o encontro como “incrível” e “um grande sucesso”. Surpreendendo os repórteres, o presidente norte-americano acompanhou Xi até a limusine oficial e o cumprimentou novamente antes da partida.

Horas depois, foi divulgado o anúncio conjunto dos resultados das consultas econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos, realizadas dias antes em Kuala Lumpur. Os termos “suspender implementação” e “resolver adequadamente” foram interpretados como sinais de moderação e busca por soluções negociadas.

Um novo capítulo nas relações sino-americanas

O encontro em Busan simbolizou o esforço de ambos os líderes para superar o ciclo de confrontos e retaliações que marcou os últimos anos. Como destacou Xi Jinping, “o diálogo é melhor do que a confrontação” — frase que resumiu o espírito da reunião e foi amplamente repercutida pela imprensa internacional.