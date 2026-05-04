A última flor do Lácio resiste e se reinventa no século XXI

247 – A expressão “última flor do Lácio”, consagrada pelo poeta Olavo Bilac, sintetiza de forma poderosa a trajetória histórica e simbólica da língua portuguesa — um idioma que nasceu da evolução do latim vulgar na Península Ibérica e, ao longo dos séculos, atravessou oceanos, consolidando-se como uma das principais línguas do planeta. Celebrado mundialmente em 5 de maio, o português se projeta hoje como um instrumento estratégico de integração, cultura e poder geopolítico.

A metáfora de Bilac — “última flor do Lácio, inculta e bela” — carrega em si a ideia de um idioma que floresceu tardiamente em relação às demais línguas neolatinas, como o francês, o espanhol e o italiano, mas que desenvolveu características próprias, marcadas pela diversidade cultural e pela capacidade de absorver influências. Longe de ser “inculta”, como sugere o verso em tom poético, a língua portuguesa tornou-se uma das mais ricas expressões linguísticas da contemporaneidade.

Expansão global e diversidade cultural

Hoje, o português é a língua oficial de nove países distribuídos por quatro continentes, incluindo Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Com mais de 260 milhões de falantes, é a quinta língua mais falada do mundo e uma das que mais crescem, especialmente em países africanos com forte expansão demográfica.

Essa presença global confere ao idioma uma dimensão singular: trata-se de uma língua pluricêntrica, moldada por diferentes realidades históricas, sociais e culturais. No Brasil, maior país lusófono, o português incorporou influências indígenas e africanas, tornando-se um dos pilares da identidade nacional. Já na África, o idioma convive com dezenas de línguas locais, assumindo papel central na construção dos Estados pós-coloniais.

Língua como instrumento de poder e integração

A consolidação da língua portuguesa também se insere em um contexto geopolítico mais amplo. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem buscado fortalecer laços econômicos, políticos e culturais entre seus membros, utilizando o idioma como eixo de integração.

Nesse cenário, o português ganha relevância estratégica, especialmente em um mundo cada vez mais multipolar. A língua se torna não apenas um meio de comunicação, mas um ativo diplomático e econômico, capaz de ampliar a presença internacional dos países lusófonos.

Além disso, o crescimento econômico de países africanos de língua portuguesa e o peso do Brasil como uma das maiores economias do mundo reforçam o papel do idioma em negociações internacionais, comércio e cooperação Sul-Sul.

A força da cultura e da produção intelectual

Outro aspecto fundamental da “última flor do Lácio” é sua potência cultural. A língua portuguesa é o veículo de uma produção literária, musical e artística de enorme relevância global. De Camões a Machado de Assis, de Fernando Pessoa a Guimarães Rosa, o idioma abriga obras que dialogam com questões universais e consolidam sua importância no cenário cultural mundial.

Na música, gêneros como a bossa nova, o samba, o fado e o kuduro ampliam o alcance do português, projetando identidades nacionais e regionais para além de suas fronteiras. No audiovisual, o crescimento das produções brasileiras e africanas em plataformas digitais também contribui para a difusão do idioma.

Desafios e perspectivas no mundo digital

Apesar de sua força, o português enfrenta desafios no contexto da globalização e da hegemonia de outras línguas, especialmente o inglês, no ambiente digital e científico. A ampliação da presença do idioma na internet, na produção acadêmica e nas tecnologias emergentes é vista como um dos principais caminhos para consolidar seu protagonismo no século XXI.

Iniciativas voltadas à cooperação educacional, à padronização linguística e à promoção cultural têm sido adotadas por países lusófonos com o objetivo de fortalecer o idioma. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, por exemplo, buscou unificar normas e facilitar a circulação de conteúdos entre diferentes países.

Um idioma em permanente transformação

A história da língua portuguesa é, acima de tudo, a história de sua capacidade de adaptação. A “última flor do Lácio” não é uma peça estática, mas um organismo vivo, em constante transformação, que reflete as mudanças sociais, tecnológicas e culturais de seu tempo.

Ao celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, em 5 de maio, reafirma-se não apenas a importância de um idioma, mas de uma comunidade global que compartilha histórias, valores e projetos de futuro. Em um mundo marcado por disputas narrativas e identitárias, o português se consolida como um dos pilares de uma civilização plural, diversa e em expansão.