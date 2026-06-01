Adolf Eichmann: há 64 anos Israel executava um dos arquitetos do Holocausto

247 – Na madrugada de 1º de junho de 1962, Adolf Eichmann foi executado em Israel após ser condenado por crimes contra a humanidade. Considerado um dos principais organizadores da máquina burocrática responsável pelo extermínio de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, Eichmann tornou-se símbolo da dimensão administrativa do genocídio promovido pelo regime nazista de Adolf Hitler.

Sua execução encerrou um processo que mobilizou a atenção mundial e ajudou a consolidar a memória histórica sobre o Holocausto.

O homem por trás da logística do extermínio

Eichmann ocupou posição estratégica dentro da estrutura nazista. Como integrante da SS, foi responsável pela coordenação das deportações de judeus de diversos países europeus para guetos, campos de concentração e centros de extermínio.

Embora não tenha comandado diretamente as execuções, desempenhou papel central na organização logística que tornou possível o assassinato sistemático de milhões de pessoas.

Após o fim da guerra, conseguiu fugir da Europa e viveu durante anos sob identidade falsa na Argentina.

A captura na Argentina

Em maio de 1960, agentes do serviço secreto israelense Mossad localizaram Eichmann nos arredores de Buenos Aires.

A operação foi conduzida em sigilo e resultou em sua transferência clandestina para Israel, episódio que gerou tensões diplomáticas entre os governos argentino e israelense.

A captura representou uma das ações mais célebres da história da inteligência internacional.

O julgamento que marcou o século XX

O julgamento começou em Jerusalém em 1961 e foi acompanhado por veículos de comunicação de todo o mundo.

Pela primeira vez, sobreviventes do Holocausto tiveram ampla oportunidade de relatar publicamente os horrores vividos nos campos de concentração nazistas.

As audiências contribuíram decisivamente para ampliar a consciência global sobre a dimensão dos crimes cometidos durante o regime hitlerista.

O processo também inspirou reflexões filosóficas e políticas sobre responsabilidade individual, obediência burocrática e violência estatal.

Memória e responsabilidade histórica

A execução de Eichmann permanece como um dos episódios mais emblemáticos da busca por justiça após a Segunda Guerra Mundial.

Mais de oito décadas após o fim do conflito, o julgamento continua sendo estudado como referência para tribunais internacionais e para mecanismos de responsabilização por crimes contra a humanidade.

A história de Eichmann tornou-se um lembrete permanente dos riscos representados pelo autoritarismo, pelo racismo institucionalizado e pela naturalização da violência contra grupos humanos.