247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o nazismo ressurge na Europa e que ideias nazistas estão sendo promovidas em governos e na opinião pública, segundo informações da Sputnik Brasil.

A declaração foi feita no domingo (10), em conversa com o jornalista Pavel Zarubin, da emissora russa Vesti. De acordo com a Sputnik Brasil, Lavrov disse não ter dúvidas de que a ideologia nazista volta a ganhar espaço no continente europeu.

"Não há dúvida de que o nazismo está ressurgindo [na Europa], que seus postulados estão sendo promovidos ativa e ideologicamente na opinião pública e, na prática, apoiando um regime abertamente nazista – a Europa está avançando com tudo isso."

O chanceler russo já havia feito alertas anteriores sobre o que classificou como retorno da ideologia e das práticas do nazismo em países europeus. Entre os locais mencionados estão a Alemanha e nações que, no passado, apoiaram os nazistas na guerra contra a União Soviética.

Segundo Lavrov, essa tendência também pode ser observada na Finlândia, na Estônia, na Letônia e na Lituânia. A avaliação do ministro ocorre em meio às críticas recorrentes de Moscou à postura de países europeus em relação à Rússia.

Em dezembro de 2023, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a russofobia já era generalizada nos países bálticos muito antes do início da operação militar especial. A fala de Putin se soma às declarações de Lavrov sobre o que Moscou considera uma escalada ideológica e política contra a Rússia em parte da Europa.