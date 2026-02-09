Lavrov diz que Rússia não pretende atacar a Europa, mas promete retaliação caso sofra agressão militar

247 - A Rússia não tem qualquer intenção de atacar a Europa, mas afirma estar preparada para uma resposta militar em grande escala caso seja alvo de agressões vindas do continente europeu. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista ao programa semanal Itogi Nedely, exibido pelo canal russo NTV.Durante a entrevista, Lavrov foi direto ao negar qualquer plano ofensivo contra países europeus e afirmou que Moscou não vê razões para iniciar um conflito. “Não vamos atacar nenhuma parte da Europa. Não temos absolutamente nenhum motivo para isso”, declarou.

O chanceler russo afirmou que, caso governos europeus decidam colocar em prática iniciativas militares contra a Rússia, a resposta não seria limitada como a operação conduzida atualmente no território ucraniano.

“E se a Europa optar por concretizar suas ameaças de se preparar para uma guerra contra nós e começar a atacar a Rússia, o presidente disse que não será uma operação militar especial de nossa parte, mas sim uma resposta militar em grande escala com todos os meios militares disponíveis, de acordo com os documentos doutrinários sobre o assunto”, disse Lavrov.

A fala faz referência à doutrina militar russa, que prevê o uso ampliado de recursos bélicos em situações consideradas existenciais para o Estado.

A entrevista de Lavrov ocorre em meio a uma sequência de declarações do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o papel do Ocidente na guerra em curso na Ucrânia.

A agência TASS destaca em retrospectiva que em entrevista coletiva realizada no fim de dezembro de 2025, Putin sustentou que Moscou não está travando um confronto direto contra países ocidentais, mas sim enfrentando forças indiretas apoiadas pelo Ocidente.

De acordo com o presidente russo, “a Rússia não está em guerra com o Ocidente”, mas seria o contrário: o Ocidente estaria combatendo a Rússia “por meio de nacionalistas ucranianos”.

Putin também reafirmou, segundo a agência, que Moscou nunca teve interesse em iniciar um conflito contra a Europa.