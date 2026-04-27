Entenda por que a Conferência de Bandung foi tão importante e deu origem à ideia de Sul Global

247 – A Conferência de Bandung, realizada entre os dias 18 e 24 de abril de 1955, na Indonésia, marcou um dos momentos mais decisivos da história contemporânea ao reunir 29 países da Ásia e da África em torno de uma agenda comum: a defesa da soberania nacional, o combate ao colonialismo e a busca por uma nova ordem internacional mais equilibrada. O encontro, encerrado em 24 de abril — data que se tornou simbólica — é considerado o ponto de partida da ideia de “Sul Global”, conceito que hoje orienta debates geopolíticos e iniciativas como os BRICS.

Organizada pelo presidente indonésio Sukarno, a conferência ocorreu em um contexto de profunda transformação internacional. O mundo ainda vivia sob a tensão da Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética disputando influência global. Ao mesmo tempo, dezenas de países da Ásia e da África estavam conquistando sua independência após séculos de dominação colonial europeia.

Nesse cenário, Bandung representou uma ruptura histórica: pela primeira vez, nações recém-independentes se reuniram sem a tutela das potências ocidentais para discutir seus próprios caminhos de desenvolvimento.

O nascimento de uma nova voz internacional

A conferência contou com a presença de líderes que se tornariam centrais na política global, como Jawaharlal Nehru (Índia), Gamal Abdel Nasser (Egito), Zhou Enlai (China) e o próprio Sukarno. Esses dirigentes compartilhavam um diagnóstico comum: o sistema internacional era profundamente desigual e reproduzia estruturas de dominação herdadas do colonialismo.

Ao longo dos debates, consolidou-se a percepção de que os países da Ásia e da África precisavam atuar de forma coordenada para defender seus interesses. Essa articulação política e diplomática foi o embrião do que mais tarde seria chamado de Sul Global — um conjunto de nações que, apesar de suas diferenças, compartilham desafios históricos semelhantes, como o subdesenvolvimento, a dependência econômica e a marginalização nas instituições internacionais.

Mais do que uma simples conferência, Bandung foi o nascimento de uma identidade política coletiva.

Os princípios de Bandung

Um dos principais legados do encontro foi a aprovação de um conjunto de dez princípios que orientariam as relações internacionais entre os países participantes. Esses princípios incluíam:

Respeito à soberania e à integridade territorial

Não agressão

Não interferência em assuntos internos

Igualdade entre as nações

Cooperação mútua

Solução pacífica de conflitos

Esses pontos sintetizavam uma visão alternativa ao modelo dominante da época, marcado pela lógica de blocos militares e pela intervenção das grandes potências em países mais frágeis.

Ao defender a autodeterminação dos povos e a coexistência pacífica, Bandung se posicionou como um contraponto direto ao imperialismo e às disputas hegemônicas.

O caminho para o não alinhamento

Outro desdobramento fundamental da conferência foi a consolidação da ideia de não alinhamento. Em vez de se submeterem a Washington ou Moscou, os países participantes passaram a defender uma terceira via: a autonomia estratégica.

Essa posição seria formalizada alguns anos depois, em 1961, com a criação do Movimento dos Países Não Alinhados, em Belgrado. A influência de Bandung nesse processo é direta — muitos dos líderes presentes na Indonésia foram protagonistas também na fundação do movimento.

O não alinhamento não significava neutralidade passiva, mas sim a afirmação ativa da independência política e da capacidade de decisão soberana.

Bandung e o fim do colonialismo

A conferência também teve um papel decisivo na aceleração do processo de descolonização. Ao denunciar explicitamente o colonialismo em todas as suas formas — inclusive o neocolonialismo econômico —, Bandung fortaleceu movimentos de libertação nacional em várias regiões do mundo.

Países africanos que ainda estavam sob domínio europeu encontraram ali apoio político e legitimidade internacional para suas lutas. O impacto foi particularmente forte nas décadas seguintes, quando a África viveu uma onda de independências.

Bandung ajudou a transformar a descolonização em uma causa global.

A construção do conceito de Sul Global

Embora o termo “Sul Global” não tenha sido utilizado à época, sua essência nasceu em Bandung. A ideia de que existe um conjunto de países com interesses comuns, historicamente subordinados à ordem internacional dominante, começou a ganhar forma naquele encontro.

Com o tempo, o conceito evoluiu para além da geografia, passando a representar uma posição política no sistema internacional. Hoje, o Sul Global inclui não apenas países da África e da Ásia, mas também da América Latina — como o Brasil — e se caracteriza pela busca de maior autonomia, desenvolvimento e justiça global.

Atualidade e legado

Mais de sete décadas depois, o espírito de Bandung continua presente em iniciativas contemporâneas. A cooperação Sul-Sul, o fortalecimento de blocos como os BRICS e as demandas por reformas em instituições como a ONU e o FMI refletem, em grande medida, as mesmas preocupações expressas em 1955.

A defesa da soberania, a crítica às assimetrias globais e a busca por uma ordem multipolar são temas que permanecem centrais.

Em um mundo novamente marcado por disputas geopolíticas intensas, a Conferência de Bandung segue sendo uma referência histórica para países que desejam afirmar sua independência e construir alternativas ao domínio das grandes potências.

Seu legado não está apenas no passado — ele continua moldando o presente e apontando caminhos para o futuro.