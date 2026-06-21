Macau, a vitória que barrou os holandeses e projetou a China no mundo lusófono

247 – A Batalha de Macau, em 1622, foi muito mais do que um episódio militar da Guerra Luso-Holandesa. A derrota da armada da Companhia Holandesa das Índias Orientais impediu que a Holanda assumisse o controle de um dos pontos mais estratégicos do comércio asiático e preservou Macau como território ligado à presença portuguesa na China. Quatro séculos depois, essa história ganhou novo sentido geopolítico: a antiga ponte luso-chinesa tornou-se uma das plataformas pelas quais Pequim projeta influência sobre os países de língua portuguesa, em sua maioria integrantes do Sul Global.

A ofensiva holandesa contra Macau ocorreu em junho de 1622. No dia 22, a armada da Companhia Holandesa das Índias Orientais já avançava sobre a região, em uma operação que culminaria no confronto decisivo de 24 de junho, quando as forças luso-macaenses, com apoio local chinês, conseguiram repelir os invasores. A vitória preservou Macau sob administração portuguesa e manteve aberta uma via singular de contato entre a China e o mundo de língua portuguesa.

O episódio ocorreu num momento em que Macau era um entreposto essencial entre a China, o Japão e as rotas comerciais do Índico e do Pacífico. A cidade conectava mercadores chineses, portugueses, japoneses e outros agentes do comércio marítimo. Para a Holanda, em plena expansão colonial e comercial, tomar Macau significava romper a presença portuguesa, disputar o controle de rotas asiáticas e abrir uma cabeça de ponte na costa chinesa. Para a China, ainda sob a dinastia Ming, a presença holandesa no território representaria um fator adicional de instabilidade numa região sensível do litoral sul.

A ofensiva holandesa contra Macau

A Companhia Holandesa das Índias Orientais era uma das maiores máquinas comerciais e militares de seu tempo. Criada para disputar rotas, portos, especiarias e mercados no Oriente, ela combinava capital financeiro, poder naval e ambição imperial. No início do século XVII, os holandeses buscavam desalojar os portugueses de posições estratégicas na Ásia, aproveitando-se da União Ibérica, período em que Portugal esteve sob domínio da Coroa espanhola e passou a ser arrastado para os conflitos entre Espanha e Países Baixos.

Macau era um alvo cobiçado. Embora não fosse uma colônia nos moldes clássicos de possessão plena, funcionava como uma presença portuguesa autorizada e regulada no litoral chinês. Sua posição era valiosa para o comércio com Cantão, para as rotas com o Japão e para a circulação de prata, seda, porcelana e outros produtos de grande valor.

A ofensiva holandesa ocorreu num contexto de vulnerabilidade. Macau não dispunha de grande contingente militar, parte de seus moradores estava ausente por causa das atividades comerciais e as defesas locais eram limitadas. Ainda assim, a cidade resistiu. A mobilização de portugueses, macaenses, religiosos, moradores locais, escravizados africanos e aliados chineses foi decisiva para impedir o avanço holandês.

O confronto terminou com a derrota dos invasores. A vitória teve grande peso simbólico porque preservou a singularidade de Macau como território de encontro entre a China e o mundo português. Caso os holandeses tivessem tomado a cidade, a história da presença europeia no sul da China poderia ter sido outra — e talvez muito mais agressiva do ponto de vista militar e comercial.

Uma vitória importante também para a China

A Batalha de Macau costuma ser narrada como uma vitória portuguesa, mas seu significado também foi importante para a China. A derrota holandesa impediu que uma potência marítima em expansão instalasse uma base estratégica junto ao território chinês, num momento em que o litoral do império já era atravessado por tensões comerciais, disputas regionais e pressões externas.

A presença portuguesa em Macau era ambígua, mas tinha uma característica que a diferenciava da ofensiva holandesa: estava inserida em um arranjo de tolerância, negociação e controle chinês. Os portugueses permaneciam em Macau sob limites estabelecidos pelas autoridades chinesas. Já a Companhia Holandesa das Índias Orientais representava um modelo mais agressivo de ocupação, baseado em força naval, monopólios comerciais e captura de posições estratégicas.

Por isso, a vitória de 1622 também preservou uma ordem regional mais favorável aos interesses chineses. Macau continuou sendo uma zona de contato regulada, não uma fortaleza holandesa voltada à pressão militar e comercial sobre a China. A permanência portuguesa, nesse contexto, acabou servindo como uma espécie de amortecedor histórico: mantinha um canal útil com o exterior sem permitir que uma potência europeia mais militarizada se estabelecesse de forma dominante na região.

Esse ponto é essencial para compreender a longa duração do papel de Macau. A cidade não foi apenas uma herança colonial portuguesa. Foi também um espaço que a China soube tolerar, administrar e, mais tarde, reintegrar estrategicamente. Ao retornar à soberania chinesa em 1999, Macau deixou de ser apenas memória do passado colonial e passou a ser incorporada ao projeto contemporâneo de inserção internacional de Pequim.

De entreposto comercial a plataforma geopolítica

A história de Macau mostra como uma cidade pode mudar de função ao longo dos séculos sem perder sua centralidade estratégica. No século XVII, Macau era uma porta comercial entre a China e circuitos marítimos globais. No século XXI, tornou-se uma plataforma diplomática, financeira, cultural e linguística para a relação entre a China e os países de língua portuguesa.

Essa transformação ganhou forma institucional com o Foro de Macau, criado em 2003 como mecanismo de cooperação econômica e comercial entre a China e os países lusófonos. A iniciativa reúne China, Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial, com Macau funcionando como plataforma de ligação.

O Foro de Macau expressa uma compreensão estratégica de Pequim: a língua portuguesa é um ativo geopolítico. Falado por mais de 260 milhões de pessoas em quatro continentes, o português conecta o Brasil à África, a Europa ao Sudeste Asiático e o Atlântico Sul ao Índico. Para a China, essa rede linguística permite ampliar relações comerciais, diplomáticas e culturais com países que ocupam posições decisivas em energia, alimentos, mineração, infraestrutura, tecnologia, logística e segurança marítima.

Nesse sentido, Macau tornou-se um instrumento sofisticado de política externa. A cidade oferece a Pequim uma ponte histórica e cultural para dialogar com o mundo lusófono sem depender exclusivamente dos canais tradicionais da diplomacia bilateral. A herança portuguesa, antes associada à presença europeia na China, foi reinterpretada como recurso estratégico chinês.

A língua portuguesa como ativo da China

O uso contemporâneo da língua portuguesa pela China é um dos aspectos mais relevantes dessa história. Pequim percebeu que o português não é apenas uma língua europeia. É uma língua do Sul Global. Está presente no Brasil, maior país da América Latina; em Angola e Moçambique, potências africanas em recursos naturais e localização estratégica; em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, países importantes no Atlântico; e em Timor-Leste, no Sudeste Asiático.

Ao se aproximar desse conjunto de países, a China constrói pontes com regiões fundamentais para a ordem multipolar em formação. O Brasil é membro dos BRICS e tem papel central em alimentos, energia, clima, tecnologia agrícola e diplomacia do Sul Global. Angola e Moçambique são parceiros relevantes em petróleo, gás, mineração, infraestrutura e presença chinesa na África. Timor-Leste conecta a lusofonia ao Indo-Pacífico. Portugal, embora europeu, funciona como porta institucional para a União Europeia e como elo histórico da comunidade lusófona.

Macau, nesse tabuleiro, é mais do que uma vitrine. É uma engrenagem. A cidade abriga encontros, fóruns empresariais, programas culturais, mecanismos de cooperação, serviços financeiros e iniciativas de formação de quadros. A língua portuguesa torna-se, assim, ferramenta de mediação entre a China e uma constelação de países que compartilham experiências coloniais, desafios de desenvolvimento e busca por maior autonomia no sistema internacional.

O resultado é uma diplomacia que combina comércio, memória histórica e projeção simbólica. A China se apresenta aos países lusófonos não apenas como potência econômica, mas como parceira do Sul Global em infraestrutura, desenvolvimento, conectividade e multipolaridade. Essa narrativa tem especial força num momento em que muitos países buscam alternativas à dependência histórica em relação ao eixo Estados Unidos-Europa.

O Sul Global no centro da estratégia

A importância do Foro de Macau está diretamente ligada ao reposicionamento do Sul Global na geopolítica contemporânea. Países antes tratados como periferia passaram a ocupar papel central nas disputas por energia, alimentos, minerais críticos, rotas comerciais, transição climática e novas instituições multilaterais.

A China compreendeu esse movimento e investiu em mecanismos capazes de dialogar com blocos regionais, agrupamentos linguísticos e alianças econômicas. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se encaixa nesse desenho. Embora heterogênea, reúne Estados com grande peso demográfico, territorial e estratégico.

Para o Brasil, essa agenda tem relevância particular. A relação com a China já é decisiva no comércio exterior brasileiro, especialmente nos setores de soja, minério de ferro, petróleo, carnes, celulose e infraestrutura. Ao mesmo tempo, o Brasil busca fortalecer sua presença internacional por meio dos BRICS, da integração sul-americana, da aproximação com a África e da defesa de uma ordem multipolar. O espaço lusófono, nesse contexto, pode ser mais do que um vínculo cultural: pode ser um campo de cooperação econômica e política.

A partir de Macau, Pequim opera justamente nessa interseção. A cidade oferece uma plataforma para conectar empresas, governos, bancos, universidades e instituições dos países lusófonos a projetos chineses de comércio, investimento e cooperação. É uma forma de transformar uma herança histórica em instrumento de futuro.

Macau como síntese da longa duração

O mais interessante na trajetória de Macau é que a cidade atravessou impérios, guerras, colonialismo, revoluções e globalizações sem perder sua função de ponte. Em 1622, sua defesa impediu que a Holanda substituísse Portugal no controle de um ponto estratégico da costa chinesa. Em 1999, sua reintegração à China marcou o fim de um ciclo colonial. No século XXI, sua vocação de intermediária foi reaproveitada por Pequim em escala global.

A vitória contra os holandeses, portanto, ganha novo significado quando observada a partir do presente. Ao preservar Macau como espaço luso-chinês, aquele episódio manteve viva uma conexão que, séculos depois, seria incorporada pela China a seu projeto de inserção internacional. A língua portuguesa, que chegou à região como marca da expansão marítima europeia, tornou-se hoje uma ferramenta da diplomacia chinesa.

Essa inversão histórica é reveladora. O que nasceu no contexto da expansão colonial portuguesa e das disputas entre potências europeias acabou sendo reconfigurado por uma China soberana, que utiliza Macau para falar com países do Sul Global em uma língua que já não pertence apenas a Portugal. O português tornou-se língua brasileira, africana, asiática e global. E a China soube reconhecer esse valor.

Da batalha do século XVII à multipolaridade do século XXI

A Batalha de Macau mostra que a história raramente se encerra no momento em que os canhões silenciam. A derrota holandesa em 1622 impediu uma mudança de controle territorial, mas também preservou uma arquitetura histórica que continuaria produzindo efeitos por séculos.

Hoje, no contexto da multipolaridade, Macau representa uma ponte entre passado e futuro. A cidade é memória da presença portuguesa na China, mas também instrumento da soberania chinesa. É lembrança de disputas coloniais, mas também plataforma de cooperação com países que buscam desenvolvimento, autonomia e novas formas de inserção internacional.

Para a China, a vitória que manteve Macau fora das mãos holandesas ajudou a preservar um elo que se revelaria estratégico. Para os países lusófonos, o Foro de Macau oferece uma oportunidade de negociar com Pequim a partir de uma base linguística e histórica comum. Para o Sul Global, essa experiência mostra como antigas conexões coloniais podem ser reinterpretadas em chave multipolar, desde que orientadas por soberania, desenvolvimento e cooperação entre povos.

Macau, que no século XVII resistiu à ofensiva de uma potência comercial europeia, tornou-se no século XXI uma peça da projeção chinesa sobre o mundo lusófono. A cidade que sobreviveu à guerra hoje fala português a serviço de uma nova geografia do poder.