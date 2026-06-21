Quando Napoleão e Hitler subestimaram a Rússia

247 – A história produziu um paralelo poderoso, mas que exige precisão. Em 22 de junho de 1812, a França napoleônica declarou guerra ao Império Russo, abrindo o caminho para uma das campanhas militares mais desastrosas da história europeia. Dois dias depois, em 24 de junho, a Grande Armée de Napoleão Bonaparte atravessou o rio Niemen e iniciou a invasão militar da Rússia. Exatos 129 anos depois da declaração francesa, em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história, contra a União Soviética.

O paralelo, portanto, não está no início militar exato das duas invasões. A campanha napoleônica começou no terreno em 24 de junho de 1812; a ofensiva nazista começou em 22 de junho de 1941. Mas a coincidência histórica permanece impressionante: em 22 de junho, dois projetos imperiais separados por mais de um século lançaram ou formalizaram sua ofensiva contra a potência russa, ambos movidos pela convicção de que uma vitória rápida submeteria o espaço eurasiático à vontade de um conquistador europeu.

A semelhança mais profunda entre Napoleão e Hitler não está apenas no calendário. Está na arrogância estratégica. Ambos acreditaram que a Rússia poderia ser derrotada por uma campanha fulminante. Ambos subestimaram a profundidade territorial, a capacidade de resistência, a logística, o clima, a mobilização popular e o peso histórico de uma guerra travada em território russo. Ambos chegaram perto de Moscou. Ambos descobriram que ocupar espaço não é o mesmo que vencer uma guerra.

A ruptura entre Napoleão e o czar

A invasão napoleônica da Rússia nasceu de uma crise política e econômica. Napoleão havia imposto o Bloqueio Continental, uma tentativa de sufocar o Reino Unido por meio do fechamento dos portos europeus ao comércio britânico. A Rússia, governada pelo czar Alexandre I, resistia cada vez mais aos custos dessa política. O império russo dependia de exportações e não aceitava ser subordinado indefinidamente aos interesses franceses.

A tensão acumulada levou à ruptura. Em 22 de junho de 1812, a França declarou guerra ao Império Russo. A nota diplomática foi apresentada pelo embaixador francês Jacques Lauriston ao governo russo. No mesmo contexto, Napoleão buscava apresentar a campanha como uma nova guerra polonesa, tentando mobilizar forças e expectativas na Europa Oriental contra a Rússia.

A Grande Armée era uma força gigantesca e multinacional. Reunia franceses, poloneses, alemães, italianos, holandeses e contingentes de diferentes regiões submetidas ou aliadas ao Império Napoleônico. Era a expressão máxima do poder militar de Napoleão. Mas também carregava uma fragilidade estrutural: quanto mais avançava para dentro do território russo, mais dependia de linhas de abastecimento longas, vulneráveis e difíceis de sustentar.

Em 24 de junho de 1812, ao atravessar o Niemen, Napoleão transformou a declaração de guerra em invasão. A campanha parecia, no início, mais uma demonstração de força do maior comandante europeu de seu tempo. Terminaria, meses depois, como a ruína de seu exército e o início do colapso de seu império.

A marcha rumo ao desastre

A estratégia russa foi decisiva. Em vez de buscar uma batalha imediata e decisiva nos termos desejados por Napoleão, as forças russas recuaram, preservaram parte de sua capacidade militar e atraíram o invasor para o interior do território. Cidades, estoques e recursos foram abandonados ou destruídos. A cada quilômetro, a Grande Armée se afastava de suas bases e se aproximava de uma guerra de exaustão.

Napoleão entrou em Moscou em setembro de 1812, após a sangrenta Batalha de Borodino. Mas a ocupação da cidade não trouxe a capitulação russa. Moscou foi incendiada, o czar não pediu paz, e o exército francês ficou preso a uma vitória sem resultado político. O objetivo central da campanha — forçar Alexandre I a aceitar as condições francesas — fracassou.

A retirada transformou a campanha em catástrofe. Fome, frio, doenças, ataques russos e colapso logístico destruíram a Grande Armée. A força que havia entrado na Rússia como símbolo da supremacia napoleônica retornou reduzida, desorganizada e moralmente quebrada. A Rússia não apenas sobreviveu: tornou-se uma das forças decisivas na coalizão que derrotaria Napoleão.

A derrota de 1812 mostrou que a Rússia possuía uma forma particular de poder: profundidade estratégica, capacidade de absorver choque inicial, mobilização territorial e disposição de prolongar o conflito até que o invasor fosse consumido. Essa lição seria ignorada, de forma ainda mais brutal, pela Alemanha nazista em 1941.

Barbarossa e a repetição da arrogância

Em 22 de junho de 1941, Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética. A ofensiva envolveu milhões de soldados alemães e aliados do Eixo, com ataques ao longo de uma frente gigantesca. O objetivo era destruir rapidamente o Estado soviético, capturar territórios, recursos agrícolas, petróleo e populações, e abrir espaço para o projeto colonial e genocida nazista no Leste Europeu.

A invasão foi apresentada pelo nazismo como uma guerra ideológica e racial. Ao contrário da campanha napoleônica, movida por hegemonia imperial, bloqueio econômico e disputa continental, Barbarossa fazia parte de um projeto de extermínio, colonização e escravização. A diferença moral e histórica é essencial. Comparar Napoleão e Hitler não significa igualar seus regimes ou seus objetivos. Significa observar como duas potências europeias, em momentos distintos, cometeram erros estratégicos semelhantes ao atacar o espaço russo.

Hitler acreditava que a União Soviética desmoronaria rapidamente. O comando nazista projetava uma guerra curta. As primeiras semanas pareceram confirmar essa expectativa: avanço veloz, milhões de prisioneiros soviéticos, cerco a cidades e destruição de formações do Exército Vermelho. Mas a campanha não terminou. Moscou resistiu. Leningrado não caiu. A União Soviética transferiu indústrias, mobilizou recursos humanos imensos e transformou a guerra em luta nacional pela sobrevivência.

Como Napoleão, Hitler confundiu avanço territorial com vitória estratégica. Como Napoleão, chegou às portas de Moscou sem conseguir impor a rendição. Como Napoleão, viu seu exército ser submetido ao desgaste, ao frio, à extensão territorial e à resistência russa. A diferença é que, em 1941, o conflito assumiu escala industrial, ideológica e genocida, produzindo uma devastação humana incomparavelmente maior.

O erro de tentar vencer a Rússia rapidamente

O ponto comum entre 1812 e 1941 é a ilusão da guerra breve. Napoleão precisava de uma vitória rápida para preservar seu sistema continental. Hitler precisava de uma vitória rápida para evitar uma guerra longa contra uma potência territorial gigantesca, dotada de recursos humanos, industriais e estratégicos capazes de se reorganizar.

Em ambos os casos, a Rússia — imperial em 1812, soviética em 1941 — recusou a lógica do invasor. Não entregou a decisão no tempo desejado pelo inimigo. Transformou o território em arma, a distância em defesa e o desgaste em estratégia. Essa capacidade de prolongar a guerra foi fatal para os dois projetos.

Há também uma dimensão psicológica. Tanto Napoleão quanto Hitler carregavam a convicção de que sua vontade política e militar poderia dobrar a realidade. Napoleão, depois de anos de vitórias contra coalizões europeias, acreditava que sua genialidade operacional seria suficiente. Hitler, depois de conquistar grande parte da Europa em campanhas-relâmpago, acreditava que a União Soviética seria esmagada antes que pudesse reagir plenamente.

A história demonstrou o contrário. A Rússia não era apenas um território a ser atravessado. Era uma profundidade civilizacional, política, militar e geográfica. Quem a invadiu esperando uma capitulação rápida encontrou uma guerra longa, impiedosa e transformadora.

Do colapso napoleônico à virada da Segunda Guerra

A campanha de 1812 marcou o início do fim de Napoleão. Depois da destruição da Grande Armée, as potências europeias perceberam que o imperador francês podia ser derrotado. A Rússia assumiu protagonismo nas coalizões que acabariam ocupando Paris e derrubando o sistema napoleônico.

A Operação Barbarossa, por sua vez, foi o começo da derrota estratégica de Hitler. Embora a guerra ainda fosse durar quase quatro anos, a invasão da União Soviética abriu uma frente que a Alemanha não conseguiria sustentar. O fracasso diante de Moscou, a resistência soviética, a Batalha de Stalingrado e a posterior ofensiva do Exército Vermelho inverteram o rumo da guerra. A União Soviética pagou preço humano gigantesco, mas tornou-se a força decisiva na destruição do nazismo no continente europeu.

O paralelo entre 1812 e 1941 revela um padrão: a tentativa de impor uma ordem europeia unipolar sobre o Leste encontrou na Rússia um obstáculo de dimensão continental. Napoleão queria consolidar uma Europa sob hegemonia francesa. Hitler queria construir um império racial alemão sobre os escombros da União Soviética. Ambos fracassaram porque subestimaram o adversário e superestimaram a capacidade da força militar de resolver contradições políticas profundas.

A memória de 22 de junho

O dia 22 de junho carrega, por isso, uma força simbólica. Em 1812, foi a data da declaração francesa de guerra à Rússia. Em 1941, foi a data da invasão nazista da União Soviética. No primeiro caso, a marcha militar começou dois dias depois. No segundo, a ofensiva começou naquela madrugada, com bombardeios, artilharia e avanço terrestre em larga escala. O cuidado com essa distinção é fundamental para evitar uma falsa simetria cronológica.

Mas a memória histórica permite enxergar a recorrência. Duas vezes, uma potência europeia lançou contra a Rússia uma ofensiva que pretendia reorganizar o continente. Duas vezes, a campanha começou sob confiança excessiva. Duas vezes, a vastidão russa transformou-se em armadilha. Duas vezes, Moscou se tornou símbolo de resistência. Duas vezes, o invasor saiu enfraquecido de forma irreversível.

O paralelo com Barbarossa não deve ser tratado como coincidência mística, mas como advertência histórica. A geografia, a logística, a política e a mobilização social importam. A Rússia mostrou, em momentos decisivos, que sua derrota exigiria muito mais do que velocidade, tecnologia ou superioridade inicial.

A lição das campanhas fracassadas

As duas campanhas também ensinam que guerras de conquista raramente terminam como seus planejadores imaginam. Napoleão entrou na Rússia para impor disciplina geopolítica ao czar e preservar sua guerra econômica contra o Reino Unido. Hitler invadiu a União Soviética para destruir o socialismo soviético, conquistar espaço vital e realizar um projeto colonial e genocida. Ambos abriram processos que fugiram ao controle.

A derrota napoleônica reorganizou a Europa do século XIX. A derrota nazista reorganizou o mundo do século XX. Em ambos os casos, a Rússia saiu devastada, mas decisiva. O invasor saiu destruído ou condenado à derrota.

A história de 22 de junho, portanto, não deve ser lembrada apenas como uma coincidência de calendário. Ela revela a repetição de uma ilusão imperial: a crença de que grandes espaços, povos mobilizados e Estados capazes de resistir podem ser submetidos por uma ofensiva rápida. Napoleão aprendeu essa lição em 1812. Hitler a repetiu em 1941, de forma ainda mais criminosa e devastadora.

Entre a declaração francesa de guerra ao Império Russo e a Operação Barbarossa, há 129 anos de distância e profundas diferenças políticas, ideológicas e morais. Mas há também uma mesma advertência histórica: quem tenta reduzir a Rússia a um objetivo militar de curto prazo costuma descobrir tarde demais que entrou em uma guerra longa, cara e, muitas vezes, irreversível.