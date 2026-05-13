Um ano sem Pepe Mujica

247 – Neste 13 de maio, completa-se um ano da morte de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai e uma das figuras políticas mais admiradas da América Latina. Símbolo da simplicidade, da ética na política e da defesa da justiça social, Mujica morreu aos 89 anos, deixando um legado que ultrapassou as fronteiras do Uruguai e marcou profundamente a história política do continente.

Conhecido mundialmente como “o presidente mais pobre do mundo” — definição que ele próprio rejeitava — Mujica transformou sua trajetória pessoal em um exemplo raro de coerência entre discurso e prática. Ex-guerrilheiro tupamaro, preso político durante a ditadura uruguaia por quase 15 anos, ele chegou à presidência do Uruguai em 2010 com um discurso humanista, progressista e profundamente conectado às necessidades do povo.

Durante seu governo, o Uruguai ganhou destaque internacional por políticas sociais avançadas, ampliação de direitos civis e crescimento econômico com distribuição de renda. Sob sua liderança, o país aprovou medidas históricas, como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a regulamentação da cannabis e políticas de combate à pobreza.

Mas foi seu estilo de vida que o transformou em uma figura quase mítica. Mujica recusava luxos do cargo, morava em sua pequena chácara nos arredores de Montevidéu, dirigia seu Fusca azul e doava grande parte do salário presidencial. Em tempos de crescente distanciamento entre elites políticas e população, sua imagem tornou-se um contraponto poderoso ao consumismo e à política tradicional.

Um líder admirado no Brasil e na América Latina

No Brasil, Mujica construiu relações profundas com lideranças progressistas e movimentos sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva frequentemente o definiu como “uma das pessoas mais extraordinárias que conheceu na vida política”. Os dois compartilhavam a defesa da integração regional, da soberania latino-americana e de um projeto de desenvolvimento voltado aos mais pobres.

Pepe também manteve proximidade com governos progressistas da América do Sul e foi um defensor histórico da união regional por meio de organismos como Mercosul, Unasul e Celac. Para ele, a América Latina só teria força real se atuasse de maneira integrada diante das potências globais.

Em discursos memoráveis, Mujica criticava o modelo econômico baseado no hiperconsumo e na concentração de riqueza. Uma de suas frases mais conhecidas sintetiza sua visão de mundo:

"Pobres não são os que têm pouco. Pobres são os que precisam infinitamente de muito."

Sua fala na conferência Rio+20, em 2012, tornou-se histórica ao denunciar os limites do capitalismo contemporâneo e questionar o impacto do consumismo sobre a vida humana e o planeta. O discurso circulou pelo mundo e consolidou sua imagem como um pensador político de dimensão global.

Da prisão à presidência

A trajetória de Mujica foi marcada por extremos. Nos anos 1960 e 1970, integrou o Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, organização de esquerda que combateu o autoritarismo uruguaio. Após ser capturado pela ditadura, passou anos submetido a isolamento e tortura em condições desumanas.

Com a redemocratização, ajudou a reconstruir a esquerda uruguaia dentro das instituições democráticas. Tornou-se deputado, senador, ministro da Agricultura e, posteriormente, presidente da República.

Sua experiência pessoal moldou uma visão política profundamente humanista. Mujica costumava afirmar que o ódio “embrutece” e que a política deveria servir à construção coletiva de uma vida melhor.

Legado vivo

Mesmo após deixar a presidência, Pepe Mujica permaneceu como referência moral e política. Seus discursos continuaram viralizando nas redes sociais, especialmente entre jovens decepcionados com a política tradicional e em busca de lideranças mais autênticas.

Ao longo do último ano, diversas homenagens foram realizadas no Uruguai e em vários países da América Latina. Intelectuais, artistas, líderes políticos e movimentos populares seguem citando Mujica como símbolo de integridade, solidariedade e compromisso com a democracia.

Seu legado permanece especialmente forte em um momento de crise global, marcado por guerras, desigualdade crescente, avanço da extrema direita e deterioração ambiental. Em meio a esse cenário, suas palavras continuam ecoando como advertência e esperança.

"A vida escapa, e vai embora minuto a minuto. E não se pode ir ao supermercado comprar vida. Então lute para viver a vida, para dar conteúdo à vida."

Um ano após sua partida, Pepe Mujica segue vivo na memória política e afetiva da América Latina.