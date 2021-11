Daniel Cara: Bolsonaro ataca o Enem porque é contra a democratização da universidade

“Desde o primeiro dia de governo, Jair Bolsonaro ataca o Inep e o Enem”, afirma o professor da USP, que explica o desmonte no órgão onde houve demissão em massa às vésperas do Enem. Assista na TV 247 edit

247 - O professor da USP e dirigente nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, em entrevista à TV 247, comentou a crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Funcionários acusam o presidente do órgão, Danilo Dupas, de promover censura, assédio moral e de não assumir a responsabilidade do cargo. As denúncias resultaram no pedido de exoneração coletiva de 37 servidores e coordenadores, muitos que atuam diretamente na realização do Enem. A realização do exame está mantida e será realizada em 21 e 28 de novembro.

Segundo o educador, Dupas é “totalmente vinculado ao ministro Milton Ribeiro”, cuja gestão ataca a democratização da universidade. “Desde o primeiro dia de gestão do Bolsonaro ele ataca o Inep e o Enem. Ou seja, ataca o órgão que realiza a prova e ataca o exame que é uma porta de entrada para a universidade. Vou deixar claro: um dia vai ter a possibilidade de superar o vestibular. O vestibular é muito cruel, mas neste momento o melhor vestibular que existe, não só no Brasil, mas no mundo, é o Enem. E o Bolsonaro começou a tentar uma lógica de tentar desconstruir esse exame. Por quê? Porque ele é contra a democratização da universidade”, disse.

O serviço público brasileiro seria perfeitamente capaz de executar a prova com padrões de excelência “reconhecidos mundialmente”, afirmou Cara. É justamente por esse motivo que o Inep é atacado pelo governo Jair Bolsonaro. “O Danilo Dupas percebeu que se ele continuasse realizando o Enem com toda a força dos servidores, o serviço público brasileiro, de qualidade, segura a onda e realiza o exame”, completou.

