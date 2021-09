“Estamos lutando contra a ultradireita internacional”, diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - O jornalista Brian Mier, em entrevista à TV 247, afirmou que a luta contra o fascismo deve ir muito além de simples manifestações de rua. Para ele, o discurso a favor dos protestos está virando um "clichê" e não está surtindo o efeito desejado.

Mier defendeu que é necessário ter em mente que a batalha das forças de esquerda é também internacional, contra a “ultradireita supremacista branca”, comandada por Steve Bannon, assessor político e de propaganda do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que já chegou a ser preso.

“Acredito que talvez o objetivo deles nem fosse dar um golpe. E também estou ficando cansado dessa linha de pessoas na esquerda, que está virando um clichê, que é só colocar pessoas na rua que a gente vai vencer o Bolsonaro. A gente está lutando contra a direita e a ultradireita internacional, supremacista branca, que é muito bem financiada. O Steve Bannon é quase bilionário. Essas pessoas são muito ricas. A Internet foi inventada pelo Exército estadunidense, os donos de todas as mídias são da direita, e esses grupos da ultradireita são muito sofisticados. Eles são muito rápidos com as tecnologias que eles usam para chamar as pessoas para a rua”, disse.

Para o jornalista, manifestações de rua são apenas uma etapa dentro de um “conjunto de táticas”. “Não pode ser a tática principal. Uma das táticas que a gente precisa desenvolver muito rápido é como bater esses neonazistas da ultradireita internacional”.

Mier defendeu, ainda, a abordagem legal de Jason Miller, empresário e ex-braço direito de Trump que foi detido pela Polícia Federal (PF) em Brasília por envolvimento nos atos golpistas . Outros, como Bannon, que esteve com Eduardo Bolsonaro , também deviam ser investigados, “após eles terem tentado fomentar uma insurreição violenta contra as instituições públicas brasileiras”, defendeu. A Polícia Federal investiga a conexão entre Steve Bannon e Eduardo Bolsonaro .

