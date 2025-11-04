Brasil busca saída com a China para enfrentar escassez global de chips

247 - O governo brasileiro intensificou as negociações com a China em busca de uma solução para a crise global de semicondutores, que ameaça a produção de veículos no país. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), lidera as tratativas e já iniciou conversas com autoridades e representantes do setor tecnológico chinês.

De acordo com informações divulgadas originalmente pelo Canal Gov, Alckmin reuniu-se na terça-feira (28) com executivos das montadoras, fabricantes de autopeças e representantes dos trabalhadores da indústria automotiva. O encontro teve como objetivo discutir estratégias para mitigar os efeitos da escassez de chips, essenciais para o funcionamento de veículos modernos, especialmente os modelos flex.

A crise foi agravada após uma disputa diplomática entre a Holanda e a China, que levou o governo chinês a restringir a exportação de determinados semicondutores. Um dos alvos da medida é uma empresa responsável por cerca de 40% do fornecimento global de chips automotivos — o que acendeu o alerta em diversos países que dependem dessa cadeia produtiva, inclusive o Brasil.