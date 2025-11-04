Brasil investe R$ 5,4 bilhões em projetos de inovação com inteligência artificial

247 - As linhas de crédito do programa Nova Indústria Brasil (NIB), criado em 2023 para estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, já aprovaram R$ 5,4 bilhões em financiamentos destinados a projetos com inteligência artificial (IA) até setembro deste ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (4) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o jornal O Globo, o montante é resultado da atuação conjunta do BNDES e da Finep, agência de fomento vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A Finep foi responsável pela maior fatia, com R$ 3 bilhões em aprovações, enquanto o BNDES liberou R$ 2,4 bilhões, sendo R$ 1,46 bilhão em crédito direto e R$ 947 milhões via fundos de participação, que investem em empresas, especialmente startups.

Apoio a startups e novas tecnologias

De acordo com o BNDES, os recursos foram aplicados em setores estratégicos como sistemas integradores e desenvolvedores, que conectam soluções de IA aos clientes finais; hardware, incluindo fabricantes de chips, supercomputadores e tecnologias embarcadas; e infraestrutura digital, como cloud computing e data centers.

Entre os objetivos dos projetos financiados estão o aumento da produtividade industrial, a gestão inteligente de frotas para reduzir custos e acidentes, o monitoramento de recursos hídricos e a prevenção de incêndios florestais por meio de câmeras inteligentes e sistemas de detecção automatizada. Também há iniciativas voltadas à área da saúde, com destaque para soluções de gestão de dados clínicos e terapias digitais para distúrbios como a insônia.

Mercadante: “IA prepara o Brasil para o futuro”

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, os investimentos em inteligência artificial representam um passo decisivo para a transformação tecnológica do país. “Essa tecnologia tem o poder de aumentar a produtividade em setores de alto valor agregado, impulsionar a inovação e fortalecer a soberania tecnológica do país, garantindo que o desenvolvimento digital esteja a serviço da sociedade e abrindo mercado de trabalho com empregos de qualidade”, afirmou Mercadante.

Finep destaca momento “singular” da IA no Brasil

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, também destacou a importância do momento vivido pelo Brasil no campo da inteligência artificial. “O Brasil vive um momento singular para o avanço da IA. Com uma política industrial clara – traduzida pela Nova Indústria Brasil – e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), estamos construindo as bases para uma transformação profunda, que envolve infraestrutura, formação e capacitação, desenvolvimento de soluções e governança, tendo a soberania tecnológica e a inclusão como pilares fundamentais”, declarou o executivo em nota divulgada pelo BNDES, de acordo com a reportagem.