Brasil leva maior delegação de máquinas industriais à IPPE 2026

247 - O Brasil desembarca em Atlanta, nos Estados Unidos, com a maior delegação já enviada à International Production & Processing Expo (IPPE), principal feira mundial voltada à produção e ao processamento de proteínas. Ao todo, 17 fabricantes nacionais de máquinas, equipamentos e soluções industriais participam da IPPE, que ocorre entre os dias 27 e 29 de janeiro. O número representa um crescimento de 30% em relação à edição anterior, quando 13 empresas brasileiras estiveram presentes no evento, consolidando um marco histórico para a participação do país na feira.

Os números foram divulgados pela ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), por meio do programa Brazil Machinery Solutions, realizado em parceria com a ApexBrasil.

A diretora executiva de Mercado Externo da ABIMAQ, Patrícia Gomes, avalia que a presença recorde reflete o fortalecimento da indústria brasileira de bens de capital voltados ao processamento de proteína animal e a relevância estratégica do mercado norte-americano. “As empresas chegam à IPPE 2026 com um portfólio tecnológico maduro, desenvolvido a partir da experiência prática da indústria nacional e alinhado às exigências do mercado externo”, afirmou.

De acordo com a executiva, as soluções apresentadas no Pavilhão Brasil combinam ganhos de produtividade, eficiência operacional e atendimento a requisitos técnicos, fatores considerados decisivos para investidores e compradores internacionais da cadeia global de proteínas.

A expectativa do Brazil Machinery Solutions é que os negócios gerados durante a feira ultrapassem US$ 32 milhões, alta de 15% em comparação com os US$ 29,8 milhões movimentados na edição de 2025. O desempenho projetado está associado tanto à ampliação da presença brasileira quanto à aderência das tecnologias nacionais às demandas operacionais do mercado internacional.

Neste ano, a delegação brasileira reúne empresas com soluções voltadas ao processamento industrial, automação, eficiência produtiva, segurança alimentar, bem-estar animal, rastreabilidade e logística — áreas consideradas estratégicas para a cadeia global de proteína animal. Participam da IPPE as empresas Bumerangue Brasil Industrial, EDATA HLD Tecnologia, Fluxo Máquinas, G.A Tecnologia – Geave, Gratt Indústria de Máquinas, Ibraflex Industrial, João Batista de Oliveira Demenek – ExperConsult, Lenke Automação Industrial, Plasmetal Tecnologia Industrial, Rotec Indústria de Equipamentos, SAG Informática, Semil Equipamentos Industriais, Smart Pixel Soluções Inteligentes, Stared Co., Vantec Indústria de Máquinas, Versátil Implementos Rodoviários e VP Soluções.

Esta é a 11ª participação de fabricantes apoiados pelo Projeto BMS na IPPE. Para Patrícia Gomes, a presença contínua no evento contribui para aprofundar relações comerciais com compradores e integradores internacionais e reforça a imagem do Brasil como fornecedor confiável de tecnologia industrial.

O avanço das exportações do setor sustenta essa estratégia de internacionalização. Em 2025, as vendas externas dos produtos e soluções representados na IPPE 2026 somaram US$ 2,17 bilhões, crescimento de 17% em relação ao ano anterior. Na comparação com 2021, o avanço acumulado foi de 81%. Os Estados Unidos ocuparam a quarta posição entre os destinos, com US$ 191,7 milhões exportados, o equivalente a 8,8% do total.

Reconhecida como a maior feira anual das Américas dedicada à produção e ao processamento de proteínas, a IPPE reúne mais de 1.300 expositores em uma área superior a 60 mil metros quadrados, no Georgia World Congress Center, atraindo tomadores de decisão de toda a cadeia global de alimentos.

O Brazil Machinery Solutions atua como plataforma de promoção internacional das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos, com foco na ampliação do acesso a mercados estratégicos e no posicionamento do país como fornecedor global de bens de capital com tecnologia e competitividade industrial.

Já a ABIMAQ representa a indústria brasileira de máquinas e equipamentos, promovendo inovação, competitividade e inserção internacional, enquanto a ApexBrasil coordena ações de promoção comercial e atração de investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.