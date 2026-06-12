Custos da construção sobem 0,36% em maio, diz IBGE

247 - Os custos da construção civil no Brasil registraram alta de 0,36% em maio, segundo o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), com avanço acumulado de 3,26% no ano e maior pressão regional observada no Sul, enquanto a Bahia teve a maior variação entre os estados.

Divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o levantamento mostra que o resultado de maio ficou abaixo da taxa registrada em abril, quando o índice havia avançado 0,72%. No acumulado em 12 meses, o Sinapi chegou a 6,93%, ligeiramente abaixo dos 7,01% apurados nos 12 meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 1.946,09 em abril para R$ 1.953,08 em maio. Desse total, R$ 1.104,59 corresponderam aos materiais, enquanto R$ 848,49 foram relativos à mão de obra.

Materiais seguem pressionando custos

A parcela dos materiais teve variação de 0,53% em maio. O resultado representa desaceleração de 0,30 ponto percentual em relação a abril, quando a taxa havia sido de 0,83%, mas ficou 0,02 ponto percentual acima do índice registrado em maio de 2025, de 0,51%.

Apesar da perda de ritmo no mês, o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, destacou que a taxa dos materiais ainda permanece em patamar relevante na série recente.

“Mesmo apresentando queda expressiva em maio em relação a abril, 0,30 ponto percentual, a taxa registrada é a terceira maior desde outubro de 2024, quando registrou 0,79%”, afirmou.

Já a mão de obra apresentou alta de 0,14% em maio, com queda de 0,43 ponto percentual frente a abril, quando havia avançado 0,57%. Na comparação com maio de 2025, quando a variação foi de 0,33%, o recuo foi de 0,19 ponto percentual.

No acumulado de janeiro a maio, os materiais subiram 2,44%, enquanto a mão de obra avançou 4,34%. Em 12 meses, os acumulados chegaram a 5,01% para materiais e 9,56% para mão de obra.

Região Sul tem maior variação mensal

Entre as regiões, o Sul apresentou a maior variação mensal em maio, com alta de 0,44%. O resultado foi impulsionado por avanços em todos os estados da região, com destaque para o Paraná, onde o índice chegou a 0,65%.

Nas demais regiões, as variações foram de 0,33% no Norte, 0,39% no Nordeste, 0,31% no Sudeste e 0,39% no Centro-Oeste.

Bahia lidera alta entre os estados

Entre as unidades da Federação, a Bahia registrou a maior variação mensal, com avanço de 0,92% em maio. Segundo o levantamento, o resultado foi influenciado pela alta observada na parcela dos materiais.

Criado em 1969, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil tem como objetivo produzir informações sistematizadas sobre custos e índices da construção em abrangência nacional. Os dados são usados na elaboração e avaliação de orçamentos, além do acompanhamento da evolução dos custos no setor.

A próxima divulgação do Sinapi, referente a junho de 2026, está prevista para 10 de julho.