'Quanto melhor for o poder aquisitivo, mais indústrias vão querer se instalar no Brasil', diz Lula na Anfavea

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um aceno positivo para a indústria automobilística nesta terça-feira (5), durante evento em Brasília (DF), e sinalizou que o mercado consumidor é favorável ao setor industrial.

“Viramos especialistas em criar consumidores para vocês. Quanto melhor for o poder aquisitivo (do povo), mais vocês vão produzir e mais indústrias estrangeiras vão querer se instalar no Brasil”, disse Lula durante evento que celebrou os 70 anos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

“É importante melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E temos outro desafio: que é fazer que, a partir do Brasil, a gente ocupe um espaço muito importante na América Latina e no mercado africano”, acrescentou o presidente.

Estatísticas

A indústria automotiva brasileira deve ampliar sua produção em 2026. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) projeta crescimento de 3,7% na fabricação nacional de automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões. Os dados foram divulgados em 15 de janeiro.

O avanço deve vir principalmente do segmento de veículos leves. Segundo a entidade, a produção de automóveis e comerciais leves tem previsão de alta de 3,8% ao longo do ano. A Anfavea também estima aumento nos licenciamentos. Para essa categoria, a expectativa é de crescimento em torno de 2,7% em 2026.

Gráfico da Anfavea. Foto: Reprodução via 247

Destaque para o Mover

Em seu site, a Anfavea destacou que, “no dia 30 de dezembro de 2023 foi publicada a MP 1.205, que instituiu o programa MOVER – Mobilidade Verde e Inovação, uma evolução do Rota 2030. A proposta prevê R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028. A cadeia produtiva do setor, entre fabricantes, setor de autopeças e concessionárias, estimou que os investimentos associados ao programa atinjam até R$ 190 bilhões nos próximos anos.

Conforme a Anfavea, entre os principais objetivos do Mover estão garantir previsibilidade e segurança aos investimentos; alinhamento entre governo, academia, fabricantes e fornecedores; regulamentação do incremento da eficiência energética e da segurança veicular; indução aos investimentos em P&D (dos fabricantes, fornecedores, academia e startups); estímulo a novas tecnologias com foco ambiental; promoção dos biocombustíveis e de novas formas de propulsão; valorização da matriz energética brasileira de baixo carbono; capacitação técnica e qualificação profissional”.