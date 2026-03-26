Lula volta ao chão de fábrica em nova indústria automobilística em parceria Brasil-China

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, nesta quinta-feira (26), a unidade industrial da Caoa, em Anápolis (GO), onde acompanhou a retomada das operações da montadora e o lançamento de um novo modelo produzido em parceria com a chinesa Changan. A agenda marcou o retorno simbólico de Lula ao ambiente fabril, com ênfase na reindustrialização e no fortalecimento do setor automotivo brasileiro.

Durante a visita, o próprio presidente registrou um vídeo no telefone celular do fotógrafo Ricardo Stuckert, no qual descreve o funcionamento da linha de produção e relembra a inauguração da fábrica em 2007. No vídeo, Lula afirmou: “Estou aqui na cidade de Anápolis visitando a Caoa. A Caoa é uma indústria que eu vim inaugurar em 2007 com o nosso querido amigo Carlos Alberto de Oliveira Andrade [já falecido], mas ele deixou dois filhos, dois meninos, de 24 e 26 anos, que agora estão tocando essa empresa aqui”.





No mesmo registro, o presidente destacou a parceria com a montadora chinesa: “Eles fizeram uma parceria com o companheiro da Changan, da China, que está trazendo para cá uma tecnologia extraordinária, um carro bonito”. Lula também descreveu o processo de inspeção de qualidade dos veículos, ressaltando o rigor na verificação final antes do acabamento.

Investimentos e expansão da indústria automotiva

Ao longo da agenda, Lula ressaltou o momento positivo da economia brasileira, especialmente no setor automotivo. Segundo dados apresentados durante o evento, estão previstos investimentos de R$ 190 bilhões até 2033, sendo R$ 140 bilhões pelas montadoras e R$ 50 bilhões pelo setor de autopeças.

“Não tem coisa mais gratificante para um país do que a economia poder oferecer ao povo a possibilidade de crescimento, a possibilidade de geração de empregos e a possibilidade de as pessoas viverem com mais dignidade e de cabeça erguida”, afirmou o presidente.

A planta de Anápolis passa a ser um dos principais polos industriais do setor, com a introdução de técnicas de fabricação inéditas na América Latina. O projeto já soma R$ 8 bilhões em investimentos, considerando o ciclo anterior de R$ 3 bilhões iniciado em 2023 e um novo aporte de R$ 5 bilhões anunciado.

Parceria com a China e novo modelo nacional

A visita também marcou a reinauguração da fábrica e o início da produção do modelo Uni-T, primeiro veículo da parceria entre Caoa e Changan totalmente fabricado no Brasil. O carro foi desenvolvido com foco nas condições nacionais, incluindo tecnologia flex e adaptação a diferentes realidades climáticas e de infraestrutura.

Co-presidente executivo da Caoa, Carlos Phillipe Luchesi de Oliveira Andrade, destacou o significado do lançamento: “Apresentamos ao Brasil o primeiro automóvel fabricado pela Caoa Changan em solo brasileiro. Não se trata apenas de um veículo. Trata-se de um marco”. Ele acrescentou: “É a prova de que uma empresa 100% brasileira pode produzir veículos com padrão global de qualidade, sofisticação e inovação”.

O desenvolvimento do modelo envolveu mais de 200 engenheiros brasileiros e chineses ao longo de dois anos, com testes que ultrapassaram dois milhões de quilômetros em diversas regiões do país.

Agenda econômica e medidas do governo

Durante conversa com trabalhadores e executivos, Lula também abordou temas econômicos prioritários do governo, como o endividamento das famílias brasileiras. “Nós estamos tentando encontrar uma saída para ver se a gente diminui a angústia da sociedade, melhorar esse endividamento e conseguir fazer com que as pessoas se sintam aliviadas”, disse.

O presidente também comentou os impactos do cenário internacional, em especial o conflito no Oriente Médio: “Nós não vamos deixar a irresponsabilidade da guerra do Irã chegar no preço da alface, da cebola e do feijão que o povo brasileiro come”.

Semana marcada por avanços industriais

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o anúncio ocorre em um momento relevante para a indústria nacional. “Ontem, também lançamos uma nova indústria de trens, a CRRC Brasil. E hoje, aqui na Caoa, temos essa grande parceria para produzir veículos flex e, depois, veículos também elétricos”, afirmou.

Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou a estratégia de crescimento com inclusão social. “A nossa economia é forte. O que nós queremos de agora em diante? Nós queremos aumentar a produtividade, queremos inovação, queremos mais eficiência”, disse.

Presença chinesa e visão de longo prazo

A parceria com a Changan amplia a presença chinesa na indústria automotiva brasileira. O presidente do conselho da empresa, Zhu Huarong, afirmou que o país é estratégico para os planos da companhia. “Para a Changan, o Brasil não é apenas um lugar para investir, mas uma terra onde estamos comprometidos em construir um futuro de longo prazo”.

Com mais de 160 anos de história, presença em mais de 70 países e mais de 30 milhões de veículos produzidos, a montadora chinesa aposta na expansão na América Latina a partir da base brasileira, reforçando o papel do país na nova configuração da indústria global.